Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor
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Eskişehir, Güncel

Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu" görevine başladı.

22.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:18
Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların ihtiyaçlarını

Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu" görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının aldığı kararla 65 yaş üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması üzerine Eskişehir Valiliği kararıyla oluşturulan "Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu", söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için evlerine kadar gidiyor.

112, 155 ve 156 numaralı telefonları arayarak yardım talebinde bulunan vatandaşların acil ihtiyaçları, grup tarafından karşılanıyor.

Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde yaşayan ve eşi rahatsız olan 66 yaşındaki Ayşen Keşir'in su, ekmek, makarna ve un ihtiyacı Eskişehir Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından evlerine kadar ulaştırıldı.

Keşir, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde vakit geçirmenin zor olduğunu ancak televizyon ve internetten sürekli haberleri takip ettiklerini söyledi.

Yaşlıların bugünlerde sokakta gezmesinin yanlış olduğunu vurgulayan Keşir, "Onlar yüzünden biz acil ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ancak bu uygulama bizim çok iyi oldu. İhtiyaçlarımızı kapımıza kadar getirdiler. Herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan, polis ekipleri, bazı mahalle ve sokaklara çıkan 65 yaş üstü vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda bilgilendirirken, kimi işletmelere de çeşitli uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA

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