ESENYURT'TA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN
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ESENYURT'TA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN

ESENYURT Belediyesi'ne ait şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı 5 konteyner kullanılamaz hale geldi.

ESENYURT'TA İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERLERDE YANGIN
13.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:23
ESENYURT Belediyesi'ne ait şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı 5 konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin çabası ile söndürülen yangında bir kedinin yanan konteynerden bir türlü ayrılmaması sonucu görevliler yanan bir koltuğun altında kısa süre önce dünyaya gelen 3 yavru kedi bulunarak koruma altına alındı.

Yangın, Atatürk Mahallesi 2233'üncü Sokak'taki Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait işçilerin kaldığı şantiyede saat 11.00 sıralarında başladı. Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangının bildirilmesi üzerine Avcılar başta olmak üzere çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, işçilerin kaldığı 5 konteynerler kullanılamaz hale geldi.Bu sırada bir kedinin yanan konteynerden ayrılmaması üzerine itfaiye erleri durumu Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen veteriner ekibi, kedinin yeni doğum yaptığını belirledi. Veteriner, kediyi konteynerlerin bulunduğu yere bırakarak onu izlemeye başladı. Anne kedi, yanan bir koltuğun yanından ayrılmayınca yavruların yerini tespit etti. Veteriner ve itfaiye erleri yanan bir koltuğun altında 3 yavru kediyi sağ halde buldu. Anne kedi bir yavrusunu alıp götürürken, diğer iki yavru hayvan barınağına götürüldü.

- Kedi

Kaynak: DHA

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