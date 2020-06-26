Esenyurt Belediye Başkanı, vatandaşların sorunlarını dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı
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Esenyurt Belediye Başkanı, vatandaşların sorunlarını dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, sel baskınının meydana geldiği mahallelerde incelemelerini sürdürdü.

Esenyurt Belediye Başkanı, vatandaşların sorunlarını dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı
26.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:12

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçede yaşanan sel olayının ardından su baskınlarının meydana geldiği Pınar ve Yeşilkent mahallelerinde yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. İBB yetkilileriyle de görüşme yapan Başkan Bozkurt, temizlik ve onarım işlemlerinin en kısa sürede bitmesi talimatını verdi. İSTAÇ Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Demiral ile bölgede günlük olarak yapılan çalışmaları ve dere yatağı için hazırlanan projeyi değerlendiren Başkan Bozkurt, alanda çalışma yapan Esenyurt Belediyesi ve İBB çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

VATANDAŞLAR BAŞKAN BOZKURT'A TEŞEKKÜR ETTİ

Sel baskınının meydana geldiği mahallelerde vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Bozkurt, tespit tutanakları çerçevesinde vatandaşların mağdur edilmeden ihtiyaçların karşılanacağını söyledi.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Esenyurt Belediye Başkanı, vatandaşların sorunlarını dinledi, çocuklara oyuncak dağıttı

Vatandaşlar ise, su baskınının yaşandığı ilk andan beri alandan ayrılmayan ve tüm çalışmaları yakından takip eden Başkan Bozkurt'a teşekkür etti. Bozkurt sokakta bulunan çocuklarla da sohbet edip oyuncaklar dağıttı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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