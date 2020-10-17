Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda sivillerden ölenler ve yaralananlar bulunuyor
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Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda sivillerden ölenler ve yaralananlar bulunuyor

17.10.2020 01:31 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:34
Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği saldırıda sivillerden ölenler ve yaralananlar bulunuyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını, sivillerin arasında can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 20'den fazla evin yıkıldığını, sivillerin arasında can kayıpları ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'a yeni füze sistemlerinin getirildiğini ve sivil yerleşim birimlerine ateş açıldığını belirtti.

Gence'ye düzenlenen saldırıda 20'den fazla evin yıkıldığını ifade eden Hacıyev, sivillerin arasında ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Hacıyev, saldırının Ermenistan devletinin terör politikasının göstergesi olduğunu belirtti.

Olay yerinden alınan bilgiye göre, Gence'de enkaz alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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