Erdoğan: "Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuşması KOCAELİ - Erdoğan: "Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.
09.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 09.08.2020 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuşması KOCAELİ - Erdoğan: "Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak."
Kaynak: AA