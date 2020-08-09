Erdoğan: "Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuşması KOCAELİ - Erdoğan: "Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tübitak Mükemmeliyet Merkezi açılış töreninde konuşması KOCAELİ - Erdoğan: "Türkiye'nin adını bilim olimpiyatlarında daha yükseğe taşıyacak TÜBİTAK Fen Lisemiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren öğrenci almaya başlayacak." Kaynak: AA