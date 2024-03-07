Kayserili Öğrenciler TÜBİTAK Yarışmasında Büyük Başarı Elde Etti

Kayserili öğrenciler, 12 kategoride katıldıkları TÜBİTAK 55 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda 10 birincilik elde ederek büyük başarı sağladı.

TÜBİTAK 55 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Kayseri Bölge Finali Aksaray'da gerçekleştirildi. Yarışmaya farklı illerdeki öğrencilerden 103 proje katılırken, Kayseri'den de 47 proje ile katılım sağlandı. Kayserili öğrenciler 12 kategoride 10 birincilik, 4 ikincilik, 6 üçüncülük elde ederek büyük bir başarı sağladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'te finallere katılan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. - KAYSERİ