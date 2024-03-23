Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK proje kabulünde yüzde 351'lik artış elde etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023/2. dönem kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Karabük Üniversitesi, yeni dönemde en fazla öğrenci projesi üreten yükseköğretim kurumları arasına girdi.

TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında 2023/1. dönemde 54 başvuru yapıp 35 projeye destek almaya hak kazanan Karabük Üniversitesinin, 2023/2. dönemde 294 başvuru arasından 123 projesi desteklenmeye değer görüldü.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından başlatılan TÜBİTAK 2209-A ve B proje eğitimleriyle bir önceki döneme göre başvuru sayısında yüzde 544, proje kabul sayısında ise yüzde 351'lik bir artış sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, "Bu başarı üniversitenin AR-GE kapasitesindeki yükselişin önemli bir göstergesidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana bilimi merkeze alan, bilimsel başarıyı ödüllendiren bir bilim politikası geliştirdik. Bu yeni bilim politikamızın meyvelerini akademik teşvikteki sıçrama ve TÜBİTAK proje sayısında büyük yükseliş olarak almaya başladık. Karabük Üniversitesi yükselişini sürdürecek ve dünyanın en iyi üniversitesi oluncaya kadar bilime büyük katkılar sunmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.