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Silopi Şehit Kenan Yıldız Anadolu Lisesi öğrencisi MÜSİAD Şırnak İl Temsilciliğini ziyaret etti

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TÜBİTAK tarafından düzenlenen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren Sümeyye Atik ve öğretmeni Aytül Türk, MÜSİAD Şırnak İl Temsilciliğini ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmen, maddi ve manevi destek için teşekkür etti. MÜSİAD İl Temsilcisi Yusuf Bilin ise eğitime destek verdiklerini belirterek, Atik'i tebrik etti.

TÜBİTAK tarafından Van'da düzenlenen 55. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında dereceye giren Silopi Şehit Kenan Yıldız Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Atik ve öğretmeni Aytül Türk, MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) Şırnak İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Öğrenci Atik ve öğretmeni Türk, MÜSİAD İl Temsilcisi Yusuf Bilin'i ziyaret ederek, maddi ve manevi destek için teşekkür etti.

Bilin de, her zaman eğitime destek verdiklerini dile getirerek, yarışmada dereceye yapan Atik'i tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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