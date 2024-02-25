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Erzurum Teknik Üniversitesi'nden 3 proje TÜBİTAK tarafından desteklendi

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Erzurum Teknik Üniversitesi laboratuvarlarında geliştirilen 3 proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projeler arasında iklim değişikliği analizi, giyilebilir teknolojiler ve gaz algılama karakteristiklerinin incelenmesi yer alıyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) laboratuvarlarında geliştirilen 3 proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda destek aldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Fatih Tosunoğlu'nun yürütücülüğünü yaptığı, "İklim Değişikliği Altında Tek ve Çok Değişkenli Durağan Olmayan Taşkın Frekans Analizi: Dağılım Parametreleri İçin Genelleştirilmiş Eklemeli Modeller (GAMLSS) ve Kopula Fonksiyonları" başlıklı proje, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Meltem Gör Bölen'in yürütücülüğünü yaptığı "Giyilebilir Teknolojiler için 2B Ca2Nb3xTaxO10 Perovskit UV Dedektör Üretilmesi" isimli proje ve Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güven Turgut'un yürütücülüğünü yaptığı "Polar Tmdc Malzemelerin Nh3 ve No2 Gaz Algılama Karakteristiklerinin Deneysel Olarak İlk Kez İncelenmesi" isimli proje TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Tosunoğlu: Su Yapılarının Optimum Tasarımında Yol Gösterici Olacağız

Geliştirilen Proje ile Türkiye'de iklim değişikliği etkileriyle artan ekstrem taşkın olaylarının analizlerinin detaylı bir şekilde yapılacağını ve su yapılarının boyutlandırılmasında kullanılan tasarım debilerinin hesaplanmasında yenilikçi yöntemler kullanmayı hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Tosunoğlu: "Durağan olmayan taşkın frekans analizine yönelik çalışmalara ilgi son yıllarda giderek artmaktadır. Bu nedenle geliştirdiğimiz proje ülkemizin su yapılarının planlanmasında tasarımında ve yönetiminde önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca projenin ilgili paydaşlara taşkın analizi ve hesaplamaları konusunda yol gösterici özellik taşıyacağı ve bu konuda ileride yapılacak akademik çalışmalara katkı sağlayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Gör Bölen: Ultraviyole Işığı Algılayan Fotodedektör Üreteceğiz

Projeye ilişkin detayları paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Gör Bölen, proje kapsamında insan sağlığı için oldukça önem arz eden ultraviyole ışığı algılayan bir fotodedektör üretileceğini ve üretilen dedektörün giyilebilir bir cihaz haline dönüştürüleceğini söyleyerek: "Üretilecek giyilebilir cihaz ile dedektörün, algıladığı Ultraviyole ışık seviyesinin bilgisi kullanıcının cep telefonuna aktarılacak ve kullanıcı ne kadar sürede ne kadar ultraviyole ışığa maruz kaldığını öğrenebilecek" dedi.

Fen Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Güven ise geliştirilen proje ile 2 boyutlu malzemelerle düşük konsantrasyonda ve yüksek hassasiyette gaz algılamasının yapılacağını ifade etti.

Rektör Çakmak: Ar-Ge Faaliyetlerine Büyük Önem Veriyoruz

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÜBİTAK'a sunulan ve desteklenen proje sayısının her geçen dönem artmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek "Göreve geldiğimiz günden itibaren Ar-Ge faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Üniversitemiz bu anlamda oldukça gelişmiş imkanlara sahip. Hepimizin ortak gayesi bu imkanlardan en iyi şekilde istifade ederek, ülkemize ve bilim dünyasına faydalı işler ortaya koymak. Hocalarımızın geliştirdiği projeleri bu farkındalığın bir sonucu olarak görüyorum. Bu vesileyle kendilerini tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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