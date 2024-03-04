TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları Başladı

TÜBİTAK Araştırma Projeleri Erzurum Bölge Yarışmaları, Erzurum Teknik Üniversitesinde başladı.

Vali Mustafa Çiftçi, Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirilen açılış programında, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Her insanın yetenekli olduğunu söyleyen Çiftçi, şöyle konuştu:

"Yeteneklerini başarılı işlerle donatmayı becermiş insanların hayat hikayelerini incelediğimizde temelinde gayret ve azim olduğunu görmekteyiz. Aziz Sancar'ın sözü 'Çoğu insan zekaya inanır, ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir, ben çalışmaya inanıyorum.' İçinde bulunduğumuz çağın özelliklerini düşündüğümüzde gençlerimizin yetenekleri yanında sahip olmaları gereken yeterliliklerin de olduğu şüphesizdir. Erzurumlu Emrah'ın, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, Nene Hatun'un torunlarından bizler çok daha büyük başarılara imza atmalarını bekliyoruz. Hamdolsun ki bugün ülkemiz, nice başarılı gencimizin üstün gayretleriyle kendi teknolojisini kendi üretir hale gelmiş, insansız savaş uçağımız Kızılelma'dan sonra nice başarılı hamlenin ardından geçtiğimiz günlerde milli muharip uçağımız KAAN'ın da vatan semalarında uçması hepimizi mutlu etmiştir."

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve TÜBİTAK Bölge Koordinatörü Prof. Dr. İrfan Kaymaz da konuşmalarında yarışmacılara başarı diledi.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, fuaye alanında oluşturulan stantları tek tek gezdi.

Biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ve yazılım branşlarında gerçekleştirilen yarışmada, 103 proje yer alıyor.

Ağrı, Kars, Artvin, Ardahan, Erzincan, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Iğdır ve Erzurum'daki orta okullardan yarışmaya katılan öğrenciler, jüri üyelerine projelerini anlatacak.

Yarışmada dereceye girmeye hak kazanan proje sahipleri, perşembe günü törenle açıklanacak.