TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Adana Bölge Yarışması Sergisi Açıldı

TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Adana Bölge Yarışması Sergisi'nin 18'incisi açıldı.

Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Spor Salonu'nda düzenlenen serginin açılışını İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay yaptı.

TÜBİTAK Proje Yarışması Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Haşim Kelebek, açılışta yaptığı konuşmada, projenin amacının ortaokul öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanında çalışmalar yapamaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Ön değerlendirme sonucunda 10 alanda toplam 1220 projenin bölge yarışmasına katılmaya hak kazandığını belirten Kelebek, "Adana bölge finaline, Adana'dan 33, Gaziantep'ten 28, Mersin'den 22, Hatay'dan 8, Kahramanmaraş'tan 6, Osmaniye'den 5 proje olmak üzere toplam 102 proje davet edilmiştir." dedi.

Kelebek, bölge değerlendirmeleri sonucunda birincilik ödülünü alan proje sahibi öğrencilerin, 26-30 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke de bu yaştaki gençlerin burada bulunmaları ve eserlerini sergilemelerinden memnuniyet duyduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergi, 3 gün ziyarete açık olacak.