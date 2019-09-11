Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları...

Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları...

Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir.

11.09.2019 13:48
Erdoğan:

Erdoğan: "Kanun değişikliği gereken konuları Mecliste, kararname gereken konuları Cumhurbaşkanlığında, diğer idari düzenlemeleri ilgili kurumlarımızda çalışabiliriz. Önemli olan bu sürece tüm belediye başkanlarımızın ve partilerinin samimi destek vermeleridir."

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et