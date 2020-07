Epic Games Temmuz ayı ücretsiz oyunları! Epic Games 23 Temmuz haftasında hangi oyunlar ücretsiz? Torchlight II nedir? Torchlight II sistem gereksinimleri neler? Next Up Hero nasıl oynanır? Next Up Hero sistem gereksinimleri neler? Tacoma konusu nedir? Tacoma sistem gereksinimleri neler?

Epic Games ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. 23 Temmuz'da iki yeni oyun daha ücretsiz olacak. Şu anda da Epic Games Store üzerinde 31 TL değerinde olan Torchlight II ücretsiz olarak sunuluyor. Next Up Hero ?24,87 değerinde, Tacoma ise 31 TL değerinde. TORCHLIGHT II NEDİR? İlk yapımı 20 Eylül 2012'de çıkan oyun, ikincisiyle daha da heyecanlı olarak karşımıza çıkıyor. Çevrimiçi modda çok oyunculu olarak oynanan oyunda farklı bir evren ve oyun tarzı keşfedeceksiniz. Oyunu sürekli olarak ücretsiz hesabınıza eklemek için son gün 23 Temmuz 18:00. TORCHLIGHT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Sistem gereksinimleri İşletim sistemi : Windows XP SP3/Vista/Windows 7 İşlemci : x86-compatible 1.4GHz or faster processor 1GB System RAM NEXT UP HERO NASIL OYNANIR? Epic Games'in 23 Temmuz 2020 tarihinde ücretsiz olarak vereceği oyun, 11 Ocak 2018 tarihinde çıktı. Yolculuk boyunca maceraya doyacaksınız. Yol üstünde kesmeniz gereken düşmanlarınız olacak. Bongo çalarak keyifle yolculuk edeceğiniz anlar da olacak. Ve bumerang mekaniklerini bu oyunda görebileceksiniz. Jet kullanarak ilerleyen, elle çizilmiş kahramanlar ile zindanları keşfedeceksiniz. NEXT UP HERO SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Next Up Hero Windows sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7, Windows 10 İşlemci: Intel Core i3 (3.4 GHz) veya AMD A8-7600 (3.1 GHz) Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: AMD Radeon HD 6850/ NVIDIA GeForce 650/ Intel Iris Pro 5200 Depolama: 5 GB kullanılabilir alan 1 GB VRAM; Windows 8 ve 8.1 desteklenmemektedir. Next Up Hero Mac sistem gereksinimleri İşletim sistemi: 10.12 (Sierra) İşlemci: 2.7 GHz Intel Core i5 (4 Çekirdek) Bellek: 8 GB RAM Ekran Kartı: Radeon HD 6970M, GeForce GTX 680MX veya Intel Iris Pro (5200) Depolama: 5 GB kullanılabilir alan 1.5 GB VRAM TACOMA KONUSU NEDİR?

Uzay istasyonunda çalışan altı mürettebat pek çok zorlukla karşı karşıya kaldı. İnteraktif araştırmacı rolünde olacağınız bu oyunda göreviniz mürettabatın kişiliklerini ve onların nasıl bu hale geldiğini çözmek. Seslendirilmiş ve animasyonları ile çizgi film tadında olan oyun, artırılmış gerçeklik sahneleri de içeriyor. Böylece Tacoma'da geçen olayları yaşamışsın gibi hissedebilirsin. 2088 yılında olacak hayatı deneyimleme şansı veren oyunda ne kadar araştırırsan o kadar derine inebilirsin. TACOMA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ Tacoma en düşük sistem gereksinimleri İşletim sistemi: Windows 7 64 bit İşlemci: 1.6ghz Intel i5 eş değeri işlemci GPU: En az 2 GB video RAM'e sahip tümleşik veya paylaşımsız ekran kartı RAM: 4 GB RAM Depolama: 11 GB Tacoma önerilen sistem gereksinimleri: İşletim sistemi: Windows 10 64 bit İşlemci: 2.4ghz Intel i7 eş değeri işlemci GPU: En az 4 GB video RAM'e sahip paylaşımsız ekran kartı RAM: 16 GB RAM Depolama: 11 GB