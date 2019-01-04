Enişte vahşetinden kurtuldu, İran sınırında şehit düştü

GAZİANTEP - Gaziantep'te eniştesinin silahlı saldırısında anne, baba ve ablasını kaybeden Ahmet Furkan Köse, olaydan 3 gün önce başladığı askerlik nedeniyle saldırıdan kurtulurken, olaydan 7 ay sonra görev yaptığı İran sınırında teröristlerin saldırısı ile şehit edildi.

Gaziantepli Uzman Çavuş Ahmet Furkan Köse, Iğdır ili Aralık ilçesi Emince köyü İran sınır hattı bölgesinde devriye atan Özel Harekat Komando birliklerine yönelik terör saldırısında şehit edilirken, 2 silah arkadaşı ise yaralandı.

Şehidin Gaziantep'in Nizip ilçesi Bahçeli Mahallesi'ndeki yakınlarına acı haber ulaştırıldı. Şehidin baba evine ve mahalleye Türk Bayrağı asıldı. Şehit Köse'nin ailesi ile ilgili acı bir detay da ortaya çıktı.

olaydan 3 gün önce başladığı görevi hayatını kurtarmıştı

Şehidin, 20 Haziran 2018 tarihinde cinnet getiren Eyyüp Y. tarafından evlerine yapılan baskında ablası, Gülşen, babası Bekir ve annesi Gülsen Köse'yi kaybetti.

Şehit Uzman çavuş Ahmet Köse'nin bu saldırıdan ise olaydan yaklaşık 1.5 ay önce ay önce uzman çavuş olarak görev yapma talebinin kabul edilerek eğitimlere başladığı öğrenildi. Eğitimlerini tamamlayarak izne çıkan şehit uzman çavuşun, olaydan 3 gün önce başlayan görevi nedeniyle ailesinin yanından ayrılarak tekrar görev yaptığı Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Bülent Aydın Hudut Krk. K.lığına döndüğü ortaya çıktı.

Annesi, babası ve ablasının yanına defnedilecek

Acı haberin ardından şehidin köydeki dayısı ve diğer yakınları ise şehit cenazesinin defini için çalışmalara hazırladı. Şehidin çok sevdiği annesi, babası ve ablasının yanına defnedilmesi için aynı mezarlıkta yer açıldı. Şehidin naaşı, baba evinin yakınındaki mahalle mezarlığında gömülü bulunan annesi, babası ve ablasının yanına defnedilecek.

Kaynak: İHA