Enerji sektörünün kalbi İstanbul'da atacak
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Enerji sektörünün kalbi İstanbul'da atacak

Enerji sektörünün kalbi İstanbul'da atacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye, özellikle yenilenebilir enerji konusunda gerçekleştirdiği yatırımlarla ve bu alandaki son teknoloji ürünleri gündelik hayata hızlı bir şekilde adapte etmesiyle dünyada adını duyurur hale geldi.

Türkiye, özellikle yenilenebilir enerji konusunda gerçekleştirdiği yatırımlarla ve bu alandaki son teknoloji ürünleri gündelik hayata hızlı bir şekilde adapte etmesiyle dünyada adını duyurur hale geldi. Hemen her alanda olduğu gibi, enerjide de dışa bağımlılığı azaltma yönündeki girişimler devlet politikası haline gelmiş durumda.

Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Depolama, E-Mobilite ve Dijitalleşme Fuarı, 22-25 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da kapılarını açacak. Başta Fransa, İspanya, İtalya, Polonya, Rusya, Hindistan, Amerika, Çin, Tayvan ve Kore'den olmak üzere 38 ülkeden 2 bin 500'ü yabancı toplam 8 bin iş insanı enerji sektöründeki son teknoloji ürünleri yerinde inceleyecek. Yatırım, inovasyon ve teknoloji hedeflerini bir arada sunan fuar bu sene de sektörün enerji çekim merkezi olacak.

Değişen dünyada sürdürülebilir bir gelecek için özellikle güneş enerjisi konusunda küresel ticaret platformu olarak sektöre yön vermeyi hedefleyen fuar, güneş paneli üreticilerinden elektrik depolama çözümlerine, elektrikli otomobil, otobüs ve drone'lardan elektrikli araç sarj sistemlerine, enerji verimliliği, akıllı finansman yöntemlerinden siber güvenlik sistemlerine kadar yüzlerce katılımcı şirketi ve uzmanı bir araya getirecek. Elektriğini temiz enerji kaynaklarından üretmek isteyen enerji üreticileri, çatılarına güneş santrali kurmak isteyen ev, otel, hastane, ofis ve işletme sahipleri, dağıtım şirketleri, kamu kurumları ve belediyeler, kurumsal enerji yatırımcıları ve sektör dernekleri enerji piyasasının gelecek teknolojilerini İstanbul'da, yerinde inceleme fırsatı bulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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