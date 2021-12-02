Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 04. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Akasya Mahallesi, 186, 183, Piyade Er Sergen Pamukçu ve 220 Sokak, Doğanköy Mahallesi, Yukarı, Aşağı, Aşağı/2, Aşağı/1, Yukarı/3, Yukarı/2, Yukarı/1 ve İnönü_3 Sokak, Günyazı Mahallesi, Maruf Işık, Çolak Köprüsü, Kılınç, Atatürk, Necmiddin Görür, Ramazan Şahin, Summak, Cemaliddin Özbaş, Şık Bağcılar, Şeh Halil, Kamil Görür, İnönü, 1002, Cemaliddin Özbaş/2, Cemaliddin Özbaş, Cemaliddin Özbaş/1 ve Necmiddin Görür/1 Sokağa 9: 00-15: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi 58, 59, Atatürk(Pınarbaşı), 55, 57, 60 ve 63 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe), Pınarbaşı, Hürriyet, Atatürk (Okul) ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesi Atatürk ve Güven Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, Merdivenli 1, Sinanlı 1, Atatürk, Dervişli, Mehtap, Şeyh Mansur, Çevre, Harbiye, Aydın ve Adak Sokak, Bostancık Mahallesi, Gümüşgöze, Bostancık, Sinanlı 1 ve İpek 3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Susam, Öğme İş Site Sokak, 2. Çiftçi Yolu, 4. Deniz Yolu, Akdeniz, Alparslan Türkeş, Deniz, Deniz 1, Doktor Yaşar, Dikilitaş, Aşiyan, Hacı Ahmet, Selvi, Öğme İş, 3 Nolu Deniz Yolu, 741 Nolu, 743 Nolu, 740 Nolu, Uzunlar Çıkmaz, 780 Nolu, 790 Nolu Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Gülova Mahallesi Comba Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yaylıca Mahallesi, Hürriyet, 42, Hürriyet (Merkez), Atatürk (Merkez), 5, 56, 62, 15, 1165. ve 1171. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Kurtderesi Mahallesi, 226, 26, 27, 28, 30, Beyaz, Fırat, Kardelen, Sait Döner, Tepe, Tünel, Yıldırım, Dere, Nur, 219, 216, 217, 461, 6456, 6478, 6492, 6479, 6496, 6489, 6516, 6518, 6528, 6529, 6318, 6532, Kardelen(Vakıflı) ve Kurtderesi Mah/4 Sokak, Mağaracık Mahallesi, Kır, Mavi, Mehtap, Mis, Nar, Nergis, Nur, Papatya, Pınar, Sahil, Soğuksu, Siteler, Uğur Mumcu, Hürriyet, Zeytin, Çınar, Çiçek, İpek, Bulut, Cumhuriyet (Atatürk), Defne, Hazan, Erenler, Fulya, Kasırga, Laleli, Mercan, Saray Yaman, Ramih Sat, Zekat, Ay, Bahar, Barış, Abdi İpekçi, Karanfil, Cumhuriyet, Ciddi, Dut, Başak, Menekşe, Yeni, İstiklal, Bahçe, Üzümbağı, Mezarlık, Nilüfer, Fevzi Düzel (Atatürk), Gül, Zambak, Ziyaret, Söğüt, Yasemin, Çamlıbel, Onur, Elvan, Huzur, Adil, Pilot, Serin, Kanarya, Hür, Neşe, Mazi, Hidayet, Söğüt 2, 7152, 7153, 7155, 7161, 7162, 7163, 7166, 7170, 7172, 7173, 7174, 7175, 7178, 7179, 7182, 7184, Hazan/1, Uğur Mumcu/1 ve 6451. Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Kuşalanı Mahallesi, Atatürk, Atatürk (Cumhuriyet), 202, Cumhuriyet, Uğur Mumcu, 106, 101, 109, 111, 103, 104, 216, 3709. ve Kuşalanı/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kösrelik Mahallesi Kösrelik ve Kösrelik/1 Sokak, Olgunlar Mahallesi Olgunlar, Ağlıca, Olgunlar/4, Olgunlar/1 ve Olgunlar/2 Sokak, Şakşak Mahallesi, Çakrak, Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14, Şakşak/1, Şakşak/6 ve Şakşak/4 Sokak, Yenice Mahallesi Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice/10, Yenice/11, Yenice/3, Yenice/5, Yenice/2, Yenice/4 ve Yenice/9 Sokak, Sungur Mahallesi Sungur, Sungur/2 ve Sungur/4 Sokak, Sürütme Mahallesi Köken ve Sürütme Sokağa 9: 15-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası sizce #AsgariÜcret ne kadar olmalı? #AsgariÜcretTespitKomisyonu — Haberler (@Haberler) November 30, 2021

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