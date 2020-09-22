Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Elbistan Belediye Başkanı Gürbüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı
22.09.2020 19:29 | Son Güncelleme: 22.09.2020 19:32

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dün akşam halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede yapılan test sonucunun pozitif çıktığını öğrendiğini ifade eden Gürbüz, "Şu an durumum gayet iyi. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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