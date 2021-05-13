Elazığ Valisi Erkaya Yırık, güvenlik güçleri ile bayramlaştı Açıklaması

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, kentte uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Vali Yırık, beraberinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile uygulama noktalarında görevli polis ve jandarma ekipleri ile güvenlik korucularını ziyaret etti, Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Yırık, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgınla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Yaşanan salgın dolayısı ile Ramazan Bayramının tedbirlerle geçtiğini ifade eden Yırık, bu sürecin el birliği ile herkesin fedakarlığıyla aşılabileceğini aktardı.

Yırık, uygulanan "tam kapanma" ile vaka oranlarında düşüş yaşandığını dile getirerek, "Vatandaşlarımız da bu sürece itibar ediyor. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zorluğun sonunda bir kolaylık vardır. Buna inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte yine insanlarımızın göstermiş olduğu riayet neticesinde vaka sayılarının düştüğünü görüyoruz." dedi.

"Bu süreçte biraz daha sabır göstererek sonunda o aydınlık günleri inşallah göreceğiz." diyen Yırık, bayramı görevinin başında geçiren güvenlik güçlerini yalnız bırakmayarak, ziyaret ettiklerini ifade etti.

Yırık, "Kesintisiz görev yapan, aşk ve şevk ile canlarını ortaya koyan kardeşlerimize, kolluk güçlerimize hayırlı bayramlar diliyoruz. Gün içerisinde de vatanın birliği ve beraberliği için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin saygıdeğer ailelerine ziyarette bulunduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk