Elazığ'da uyuşturucu operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli Y.D'nin kent merkezinden Sivrice ilçesine uyuşturucu götüreceği bilgisine ulaştı.

Otomobili ile kent merkezinden hareket eden Y.D'yi takip eden ekipler, ilçe girişinde durdurdukları araçta yapılmış gizli bölmede 315 gram toz esrar buldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen