Elazığ'da kırsaldaki depremzedelere konteyner ulaştırılıyor

27.02.2020 13:10 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:10

Elazığ'ın kırsal kesimindeki depremzedelere zorlu şartlara rağmen konteyner ulaştırılıyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için yürütülen çalışmalara ilk günden bu yana destek veren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Valilik öncülüğünde özellikle kırsal kesimde yaşayan depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için de çalışma yapıyor.

Ekipler, kent merkezi ile Sivrice ve Maden ilçelerine bağlı köylerde evleri hasar gördüğü için çadırda kalan 73 aileye konteyner gönderiyor.

Jandarma ekipleri son olarak Sivrice ilçesinin Topaluşağı köyünde yaşayan yaşlı bir çiftin konteyner ihtiyacını karşıladı.

Depremzedeler kendilerini bir an olsun yalnız bırakmayan jandarma ekiplerinin desteğinden memnuniyet duyuyor.

"Devletimize çok teşekkür ederiz"

Topaluşağı köyü muhtarı Celal Ercan, depremin ilk gününden itibaren devletin, jandarma ekiplerinin sürekli yanlarında olduğunu söyledi.

"Şimdi de devletimiz çadırdaki vatandaşlar için konteyner getirmeye başladı. Devletimize çok teşekkür ederiz. Sürekli yanımızdalar. Bunu da atlatacağız inşallah." diyen Ercan, daha önce çadır kuran, gıda yardımı yapan jandarma ekiplerinin şimdi de konteyner gönderdiğini belirtti.

Ercan, ikinci konteynerin de köye ulaştığını dile getirerek, "Bir yaşlı amcamız daha var, evi ağır hasarlı. Evin yıkımı yapıldı. Oraya da gerekli bütün yardımlar sağlandı. Şu an verilen konteynerde oturuyor." dedi.

Jandarma ekiplerinin sürekli köyleri ziyaret ettiğini aktaran Ercan, "Vatandaşın halini sorup, Hızır gibi yetişip en acil durumlarda müdahalede bulunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Şu an köyün tamamı hasarlı diyebiliriz. 9 ev yıkıldı. Devletimiz bu ağır hasarlılar üzerinde çalışma yürütüyor. Devletimiz bütün acil ihtiyaçlarımızı giderdi." diye konuştu.

Evi yıkılan aileye konteyner teslim edildi

Konteyner ulaştırılan depremzedelerden Bayram Ülgün, depremin ardından devletin hem kendileri hem de hayvanları için çadır gönderdiğini ifade ederek, bu süreçte her türlü yardımın sağlandığını söyledi.

Jandarma ekiplerinin gelip çadırları kurduğunu anlatan Ülgün, "Jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Hepsi bize yardımcı oldu. Onlar olmasa biz kuramazdık çadırları. Bize konteyner de teslim ettiler. Evimiz yapılana kadar içinde barınacağız. Bir sıcak yuvamız olur. Bunu istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA