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Yatırımcı rehberi (5)

AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Yatırımcı rehberi (5)

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,63 ile TEB Portföy Metaverse ve Dijital Tekn. Değ. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,63 ile TEB Portföy Metaverse ve Dijital Tekn. Değ. Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,87'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler

TEB Portföy Metaverse ve Dijital Tekn. Değ. Fon0,943178-4,63
Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,146813-4,31
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,14-3,85
Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon0,91-3,70
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,140336-3,62
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,78234-3,03
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon1,3015-3,01
Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon0,912352-2,98
İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon1,402832-2,95
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,690676-2,95
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF0,079027-1,87
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF0,017424-1,00
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF0,009666-0,98
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF0,099899-0,85
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,030114-0,78
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,095394-0,77
NN Hay. Em. Altın EYF0,059963-0,76
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,102276-0,76
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF0,106598-0,75
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF0,032627-0,74

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi

Metaverse, Yatırım, Kredi, Altın, Ekonomi, Haberler

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