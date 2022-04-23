Yatırımcı rehberi (5)
AA - Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
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Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,63 ile TEB Portföy Metaverse ve Dijital Tekn. Değ. Fon oldu.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 4,63 ile TEB Portföy Metaverse ve Dijital Tekn. Değ. Fon oldu.
AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF ise yüzde 1,87'lik gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|TEB Portföy Metaverse ve Dijital Tekn. Değ. Fon
|0,943178
|-4,63
|Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,146813
|-4,31
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,14
|-3,85
|Garanti Portföy Metaverse ve Yeni Tekn. Değ. Fon
|0,91
|-3,70
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,140336
|-3,62
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,78234
|-3,03
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|1,3015
|-3,01
|Yapı Kredi Port.Fintech ve Block.Tekn. Fon Sep. Fon
|0,912352
|-2,98
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|1,402832
|-2,95
|Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,690676
|-2,95
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,079027
|-1,87
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,017424
|-1,00
|Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF
|0,009666
|-0,98
|AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF
|0,099899
|-0,85
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030114
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,095394
|-0,77
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,059963
|-0,76
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,102276
|-0,76
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,106598
|-0,75
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,032627
|-0,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi
Metaverse, Yatırım, Kredi, Altın, Ekonomi, Haberler
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