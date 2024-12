Yapay zeka kullanımı işe alım süreçlerinde kaynak ve zaman tasarrufu sağlıyor

One New One (Ono) İş Geliştirme Yöneticisi Latife Cansu Tekir, dünya ortalamasında bir işe alımın ortalama 42 gün sürdüğünü belirterek, "Biz bunu yapay zeka ile 12 güne indiriyoruz. Yapay zeka, işe alım süreçlerindeki maliyetleri de düşürüyoruz ve doğru adayı kısa sürede daha az maliyetle yapay zeka sizin için buluyor." dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yürütücülüğünde düzenlenen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında gerçekleştirilen "Take Off İstanbul" etkinliği, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, fuarda yapay zeka tabanlı işe alım platformu Ono, geliştirdiği modül ile kurumsal firmaların işe alım süreçlerini kolaylaştırarak zaman ve maliyet avantajı sağlamasını hedefliyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Tekir, Ono'nun yapay zekalı işe alım yönetim platformu olduğunu, temel amacın işe alımda vakit alan ve kaynak tükettiren durumların önüne geçmek olduğunu söyledi.

Tekir, doğru adayı bulmak, başvuruları değerlendirmek, o adaylarla bir ön mülakat yapmak gibi aslında işe alımının tüm operasyonel yükününü yapay zekanın üstlendiğini anlattı.

İşe alımda uçtan uca çözüm sunduklarını dile getiren Tekir, "5 farklı modülümüz var. İnsan kaynakları profesyoneli hangi aşamada ihtiyacı var ise yalnızca o modülü de kullanabilir. Dünya ortalamasında bir işe alım ortalama 42 gün sürüyor. Biz bunu yapay zeka ile 12 güne düşürüyoruz. İşe alım süreçlerindeki maliyetleri de düşürüyoruz. Doğru adayı kısa sürede daha az maliyetle yapay zeka sizin için buluyor. İşe alımcıların normalde yapması gereken ilanın açılması, gelen tüm başvuruların tek tek incelenmesi, akabinde bir uzun liste çıkarması, uzun liste sonrasında o adaylarla bir ön mülakat yapması, sonra kısa listeye dökmesi gibi olan tüm operasyonu yapay zeka yapıyor." diye konuştu.

"Yapay zeka ile ilana uygun adaylar insan kaynakları profesyonelinin önüne geliyor"

Ono İş Geliştirme Yöneticisi Tekir, Ono AI'ın kullanımına değinerek, insan kaynakları profesyonelinin ilan çıkılan platformdaki ilanı direkt yapay zeka ile paylaşabileceğini kaydetti.

Yapay zekanın o ilan metnini analiz ettiğini aktaran Tekir, şöyle devam etti:

"Orada sahip olması gereken özelliklere, varsa belki sertifikalara, okul bilgisine bakarak, adayları bu noktada o ilan metni noktasında bulabiliyor ya da işe alımcı tamamen bir özet halinde yapay zekaya istediği profili yazabilir ve yapay zeka bu işe alımcıdan beslendiği özet ile doğru adayları buluyor. Burada iki aday tipi var. Bir tanesi halihazırda o şirketin aday havuzu. Geçmişten beri gelen başvuruları olabilir, anlık olan başvuruları olabilir. Çünkü bizim Ono olarak, farklı iş ilan siteleriyle entegrasyonumuz var ve oraya gelen başvuruları bizim Ono AI, onu otomatik olarak görebiliyor. Bu noktada bu kaynaktan beslenebilir yapay zeka veya Ono'nun da 3 milyonu aşkın bir aday havuzu var. Bu havuzdan da beslenebiliyor. Yani halihazırda bir havuzdan beslenebilir ya da buna ek olarak entegrasyonumuz olan 34'ten fazla dünyanın en çok kullanılan iş arama platformlarından pasif adaya da ulaşabiliyor."

"Ono AI'da bulunan avatar adaylarla anlık mülakat yapabiliyor"

Tekir, Ono AI'da bulunan avatar ile yapay zekalarının adaylarla mülakat yapılabildiğine dikkati çekerek, adayların gerçek zamanlı mülakata girdiğine işaret etti.

Yapay zekada bulunan aday ile avatarın anlık konuştuğunu anlatan Tekir, "Aday eğer kısa bir cevap verirse de avatar, 'birkaç örnek daha verir misiniz' diye mülakatı derinleştirerek yönlendirebiliyor. Buradaki soruları kendisi de üretebiliyor. Çünkü ilan metni var elinde, adayın özgeçmişi var elinde. Kendi sorularını üretebilen bir yapay zeka ama işe alımcı, şu soruları da sorun deyip kendi şirket bazındaki sorularını da yapay zekaya verebilir. Yapay zeka onun için işi alımcının sorularını da sorabiliyor. Mülakat eğer İngilizce, Almanca, Rusça, Bulgarca gibi bizim halihazırda operasyonumuzun olduğu 7 ayrı ülkenin dilinde yapılıyor ise bir dil ölçümlemesi de yapıyor." şeklinde konuştu.

Tekir, Ono AI'ın aynı zamanda bir konuşma skoru da verdiğini, mülakatla eş zamanlı olarak adayın dil yeterliliğinin de ölçümlenebildiğini dile getirdi.

Adayın güçlü yönleri, gelişmeye açık yönleri, ilan ile olan uygunluğu, mülakattaki verdiği cevapları baz aldığını ve adayın artık ikinci bir puan almış olduğuna değinen Tekir, "İşe alımcının önünde bir aday kartı var, adayın özgeçmişi sınıflandırılmış ve ilan metnine göre bakılıp puanlanmış. Bir de üstüne mülakat yapılmış ve bu mülakat sonunda ikinci bir puanlamayla aslında adayın o ilan metnine göre daha derin uygunluğuna bakılarak bir ortalama puan verilmiş oluyor işe alımcının önüne. Artık işe alımcı daha kısa bir listeyle adaylarıyla yoluna devam edebiliyor." ifadelerini kullandı.

Daha çok kurumsal firmalar ile çalıştıklarına vurgu yapan Tekir, Şişecam, Enerjisa, AgeSa ve Türkiye Sigorta gibi hem kurumsal hem de operasyonu çok daha yoğun firmalarla çalıştıklarını sözlerine ekledi.