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VİOP'ta BIST 30 endeksi kontratı düşüşle başladı

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,7 düşüşle 12.337,50 puandan başladı. Analistler, TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi ve PMI verilerinin takip edileceğini belirtti.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,7 düşüşle 12.337,50 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,7 altında 12.337,50 seviyesinden işlem gördü.

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 12.420,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da düşüşe devam ederek yüzde 0,5 azalışla 12.361,00 puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın çip üreticisi Nvidia'nın rekor seviyede gelir elde ettiğini açıklamasının ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 263,1 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra tüketici güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 12.300 ve 12.150 puanın destek, 12.500 ve 12.600 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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