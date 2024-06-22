Üye Girişi
Haberler

Türkiye ile Portekiz'in Ekonomik Performansı Karşılaştırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EURO 2024 grup mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek Türkiye ile Portekiz'in ekonomik verileri incelendi. Türkiye, GSYH'da Portekiz'in 4 katı ancak kişi başı gelir ve enflasyonda Portekiz'in iyi durumda olduğu görüldü.

EURO 2024 grup mücadelesinde bu akşam karşı karşıya gelecek Türkiye ile Portekiz'in ekonomine ilişkin veriler, büyüme performansları dikkat çekiyor. Türkiye, gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) Portekiz'in 4 katı ancak kişi başı gelir ve enflasyonda Portekiz'in iyi durumda olduğu görüldü.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bu akşam Türkiye ile Portekiz F Grubu müsabakasında karşılıyor. Almanya'nın Dortmund şehrinde oynanacak maçta ilk düdük TSİ 19.00'da çalacak. Bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldiğimiz Portekiz'e karşı resmi maçlarda hiç galibiyet elde edemedik.

Bu önemli maç öncesi iki ülkenin makro ekonomisine dair rakamlar karşılaştırıldı. Türkiye ve Portekiz'in ikili ticaret hacmi geçen sene 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yıllık GSYH ve ihracatta Portekiz'den çok yüksek seviyede olduğu görüldü. Kıyı ülkesinin nüfusunun Türkiye'ye göre az olması kişi başı gelirde öne çıkmasını sağlarken enflasyon oranı, Portekiz'in iyi durumda olduğuna işaret ediyor. İkili ticarette Türkiye'nin Portekiz'den yaptığı ithalat 1,5 milyar dolar, söz konusu ülkeye yaptığı ihracat 1,3 milyar dolar seviyesinde.

Türkiye daha fazla ihracat yapsa da dış ticaret açığı Portekiz'den yüksek

Portekiz'in genel ihracatı 2023 yılında 78,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalatı 109,1 milyar dolar oldu. Türkiye, 256 milyar dolar ihracat yaparken 362 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Portekiz geçen sene 30,7 milyar dolar dış ticaret açığı verirken Türkiye'nin bu alandaki açığı 106 milyar dolar dolarak hesaplandı.

Türkiye büyümede önde, enflasyonu yüksek

Portekiz ekonomisi 2023'te yıllık yüzde 2,3 büyüme performansı gösterdi. 2023 yılında 255,2 milyar dolar GSYH'ya ulaştı. Ülkenin kişi başına düşen milli geliri 21 bin dolar oldu. Türkiye'nin 2023 yıllık büyümesi yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. Dolar bazında GSYH 1,1 trilyon olurken kişi başına düşen milli gelir 13 bin 110 dolar seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'nin, Portekiz'in 4 katı GSYH'ya sahip olduğu görüldü.

Yüzölçümü 92 bin 152 kilometrekare olan Portekiz, toprak büyüklüğü olarak bizden 8,5 kat daha küçük. Son sayımlarda Portekiz'in nüfusu ise 10 milyon 223 bin 997 olarak ölçüldü. Türkiye'nin nüfusu ise 86 milyona yaklaşıyor.

Enflasyon rakamlarına bakılırsa Portekiz'de yıllık tüketici fiyat endeksi Mayıs ayında yüzde 3,1 olarak açıklandı. Türkiye'de Mayıs ayında yıllık enflasyon 75,45 seviyesine yükseldi.

Portekiz'in piyasa değeri 1 milyar Euro'yu aştı

Öte yandan futbola yaptıkları yatırımlarla milli takım düzeyinde Portekiz'in piyasa değeri 1 milyar euro'yu aştı. Ülkenin yetiştirdiği birçok furbolcu dünya klasmanında boy gösteriyor ve yüksek bonservis bedelleri elde ediyor. Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Bruno Fernandes gibi isimler Portekiz'in değerini artırıyor. A milli futbol takımımızın piyasa değeri 325 milyon Euro civarında. Türkiye milli takımında Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü gibi isimler öne çıkıyor. - DORTMUND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Portekiz Türkiye Spor Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

AK Parti'de değişim süreci başlıyor! Önümüzdeki günlerde istifalar peş peşe gelecek

 Ev sahiplerini üzecek iddia! Aylık kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek

Ev sahiplerini üzecek iddia! Aylık kiranın yüzde 20'si vergi olarak Maliye'ye gidecek

 Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete bugün (22 Haziran) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Türkiye- Portekiz maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 Türkiye- Portekiz hangi kanalda? #9917 22 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 22 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 22 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 22 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı? Arda ilk 11'de mi? Avrupa Şampiyonası Finali ne zaman? EURO 2024 ne zaman bitiyor? Fransa sembolü neden horozdur? Hollanda forması neden turuncu? Hollanda neden portakal renginde? #129300 #9917 Hollanda Fransa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda Fransa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hollanda Fransa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Hollanda Fransa maçı ne oldu? Hollanda Fransa maçı CANLI izle! (EURO 2024) Hollanda Fransa EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir? TRT 1 canlı maç izle! HOLLANDA FRANSA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! EURO 2024 gruptan kaç takım çıkıyor, 3.'ler çıkıyor mu? #9917 Filenin Sultanları elendi mi? A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL elendi mi? #129300 #127952
Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title