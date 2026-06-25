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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ankara, Batman, Bingöl, Çorum, Denizli, Edirne, Konya, Malatya, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Kayseri'deki bazı alanları Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak belirledi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan bölgeleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Polatlı, Batman'ın Gercüş, Bingöl'ün Solhan, Çorum'un Merkez, Denizli'nin Çivril ve Bekilli, Edirne'nin Keşan, Konya'nın Cihanbeyli, Malatya'nın Arapgir, Sivas'ın Yıldızeli, Tokat'ın Sulusaray, Uşak'ın Banaz, Eşme, Sivaslı, Karahallı, Ulubey ve Merkez, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçeleri ile Kayseri'nin Küpeli Mahallesi'ndeki bazı alanlar, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay
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