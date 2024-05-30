Ev kredisi nasıl alınır, şartları neler? Konut kredisi almak için ne gerekiyor?

Konut kredisi, ev almak isteyen kişilere oldukça büyük avantajlar sunan bir finansman türüdür. İhtiyaç sahibi olanlar, birikim yapamadıkları durumlarda konut kredisi ile satın almak istedikleri konutun belirli bir oranına kadar olan bölümünü finanse edebilirler. Bu kredi türü, büyük meblağlardaki konut fiyatlarına ödeme kolaylığı getirir ve ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek için önemli bir araçtır.

EV KREDİSİ NASIL ALINIR?

Türkiye'de ev kredisi almak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Ön Araştırma ve Karşılaştırma:

Farklı bankaların sunduğu konut kredisi seçeneklerini, faiz oranlarını, vade sürelerini ve diğer şartlarını karşılaştırın.

Bankaların web sitelerinden ya da şubelerinden bilgi alarak ihtiyaçlarınıza en uygun kredi türünü belirleyin.

Kredi Başvurusu:

Seçtiğiniz bankaya konut kredisi başvurusunda bulunun.

Başvuru sırasında kimlik belgesi, gelir belgesi (maaş bordrosu, vergi levhası, vs.), ikametgah belgesi ve satın almayı düşündüğünüz konutun tapu fotokopisi gibi belgeleri sunmanız gerekecektir.

Ön Değerlendirme:

Banka , kredi notunuzu ve gelir durumunuzu değerlendirir.

, kredi notunuzu ve gelir durumunuzu değerlendirir. Kredi notunuz ve geliriniz, kredi başvurunuzun onaylanmasında önemli rol oynar.

Ekspertiz Değerlendirmesi:

Banka, satın almayı planladığınız evin değerini belirlemek için bir ekspertiz raporu hazırlatır.

Ekspertiz raporu, kredinin miktarını belirlemede kullanılır.

Kredi Onayı ve Sözleşme:

Banka, ekspertiz raporu ve kredi değerlendirmesi sonucunda kredi başvurunuzu onaylar.

Onaylanan kredi için bir kredi sözleşmesi hazırlanır ve bu sözleşme, banka ve müşteri arasında imzalanır.

Tapu İşlemleri:

Banka, kredi miktarını, satın alınacak konutun tapusuna ipotek koyma şartıyla serbest bırakır.

Tapu işlemleri sırasında, banka yetkilisi ve satıcı da tapu müdürlüğünde bulunur.

Kredinin Kullanımı:

Tapu işlemleri tamamlandıktan sonra, banka krediyi serbest bırakır ve satıcıya ödeme yapılır.

Bu aşamadan sonra, belirlenen taksitlerle krediyi geri ödemeye başlarsınız.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Kredi faiz oranlarını ve vade sürelerini dikkatlice değerlendirerek en uygun seçeneği seçin.

Ek masraflar (ekspertiz ücreti, dosya masrafı, sigorta gibi) hakkında bilgi alın ve bu masrafları bütçenize dahil edin.

Aylık ödeme planınızı, gelir durumunuzu göz önünde bulundurarak düzenleyin.

Bu adımları takip ederek Türkiye'de ev kredisi alabilirsiniz.

KONUT KREDİSİ ALMAK İÇİN NE GEREKİR?

Konut kredisi almak için gerekenler şunlardır:

Kimlik Belgesi:

Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi resmi bir kimlik belgesi.

Gelir Belgesi:

Çalışanlar için: Maaş bordrosu, iş yerinden alınacak gelir belgesi veya SGK dökümü.

Maaş bordrosu, iş yerinden alınacak gelir belgesi veya SGK dökümü. Serbest meslek sahipleri için: Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, gelir tablosu ve bilanço.

Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, gelir tablosu ve bilanço. Emekliler için: Emekli maaşını gösteren belge.

Emekli maaşını gösteren belge. Diğer gelir kaynakları için: Kira geliri, faiz geliri gibi ek gelirleri gösteren belgeler.

İkametgah Belgesi:

Son üç aya ait adınıza kayıtlı fatura (elektrik, su, doğalgaz, telefon) veya muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi.

Satın Alınacak Konutun Tapu Fotokopisi:

Krediye konu olacak konutun tapu belgesinin fotokopisi.

Ekspertiz Raporu:

Banka, konutun değerini belirlemek için bir ekspertiz raporu talep eder. Bu rapor bankanın anlaşmalı ekspertiz firmaları tarafından hazırlanır.

Kredi Notu:

Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken kredi notunuzu inceler. Yüksek kredi notu, kredinin onaylanma şansını artırır.

Başvuru Formu:

Bankanın sunduğu konut kredisi başvuru formunun eksiksiz doldurulması.

Sigorta:

Bankalar genellikle hayat sigortası, konut sigortası ve DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) sigortası yaptırılmasını zorunlu kılar. Bu sigortalar, kredi kullanımı süresince geçerli olmalıdır.

Kredi başvurusu yapmadan önce bu belgeleri hazırlamanız, sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Bankalar, bu belgeleri inceleyerek kredi başvurunuzu değerlendirir ve uygun gördüğü takdirde krediyi onaylar.