İnternetlerde sorun mu var? 30 Mayıs internet kesintisi mi oluyor, yavaşlama mı var? İnternet hatlarında sorun mu var?

İnternetlerde sorun mu var? sorusu son saatlerde vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Türkiye genelinde internet kesintisi ya da yavaşlama yaşayan birçok kullanıcı " İnternetlerde sorun mu var? 30 Mayıs internet kesintisi mi oluyor, yavaşlama mı var? İnternet hatlarında sorun mu var? " sorularını araştırmakta. İnternetinde kesinti ya da yavaşlama yaşayan vatandaşlar için internette problem, yavaşlama ve kesinti olup, olmadığı ile ne zaman düzeleceği gibi bilgiler haberimizde yer almaktadır. İşte detaylar...

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

İnternette şuan için kesinti ile ilgili resmi bir açıklama bulunmamaktadır. Bu nedenle yaşanan kesintiler ile ilgili internet sağlayıcı şirketinizin yaptığı alt yapı çalışması ya da bireysel kullanıcı kaynaklı olarak gelişmektedir. Yaşanan problem ile ilgili internet sağlayıcınız ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.