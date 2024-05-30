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TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir davet sırasında yaptığı şampiyonluk yorumuyla dikkatleri üzerine çekti. Muhabirin, "Ligde bitti, şampiyon da belli oldu" sözlerine "Çok şükür" diyerek yanıt veren Büyükekşi kısa sürede viral oldu.

Bu sezonun tamamında büyük eleştiri alan ve bazı kulüpler tarafından defalarca istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yine ortalığı karıştıracak bir söylemle gündem oldu.

"ÇOK ŞÜKÜR ŞAMPİYON BELLİ OLDU"

Büyükekşi'nin bir davet sırasında yaptığı açıklamalar Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını kzıdırdı. 'Magazin Burada' muhabirinin "Lig bitti. Şampiyon da belli oldu" yorumu üzerine gülerek "Çok şükür" yanıtını veren Büyükekşi'nin yapmış olduğu bu çıkış kısa sürede viral oldu.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Mehmet Büyükekşi "Bu sene lig sizin için nasıl geçti" sorusuna ise "Lig bitti çok şükür. Kimin şampiyon olduğu, kimin küme düştüğü bizi ilgilendirmiyor. Bizim için adaletin yerini bulması son derece önemli'' yanıtını verdi. Muhabirin "Yeni dönemde tekrar aday olacak mısınız" sorusuna ise Büyükekşi'nin, "Daha şuan da belli değil'' cevabı dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mehmet Büyükekşi Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (18)

Uzay Bozkurt:

Lafı çarpıtmayın adam ligin bitmesine çok şükür diyor boş algı yapmayın…

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o. kara:

baslık yanıltıcı atılmıstır

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o. kara:

bu bir algı operasyonu gıbı bır haberdır

yanıt0
yanıt0
Veysel null:

Ulan bu Mehmet büyükekşi Ali koç un yardımıyla TFF başkanı olan sonra da Fener'e haksız penaltılarla maç kazandıran adam değil mi? Bunlar olmasaydı GS 4 hafta önceden şampiyonluğunu ilan etmişti son haftaya kalmazdı...

52
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Veysel Aktas:

katılıyorum

yanıt22
yanıt17
RC MD:

Sen maç izleme iyi gelmiyor belli ki, gözlerin körleşmeye başlamış

yanıt23
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Veysel null:

RC Md cahili febe kendisi çıkıp itiraf bile etti Karagümrük maçında haksızlık oldu diye.Ki bu itiraf ettikleri tek haksızlık idi daha itiraf etmeleri gereken birsürü lehlerine yapılmış haksızlık var. Bu yüzden bence sen izleme maç

yanıt1
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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Fetöcüyü içeri atmıyorlar da federasyon başkanlığı yaptırıyorlar.

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Gh Tgv:

Kral Adam. Bakmayin siz capulculara.

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Yasin Duran:

sen varolki gs miz seneyede şampiyon olsun bu sene çok önemli reis sen olmasan bu sene fb olmuştu

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