TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi

Bu sezonun tamamında büyük eleştiri alan ve bazı kulüpler tarafından defalarca istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yine ortalığı karıştıracak bir söylemle gündem oldu.

"ÇOK ŞÜKÜR ŞAMPİYON BELLİ OLDU"

Büyükekşi'nin bir davet sırasında yaptığı açıklamalar Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarını kzıdırdı. 'Magazin Burada' muhabirinin "Lig bitti. Şampiyon da belli oldu" yorumu üzerine gülerek "Çok şükür" yanıtını veren Büyükekşi'nin yapmış olduğu bu çıkış kısa sürede viral oldu.

"ADALET YERİNİ BULDU"

Mehmet Büyükekşi "Bu sene lig sizin için nasıl geçti" sorusuna ise "Lig bitti çok şükür. Kimin şampiyon olduğu, kimin küme düştüğü bizi ilgilendirmiyor. Bizim için adaletin yerini bulması son derece önemli'' yanıtını verdi. Muhabirin "Yeni dönemde tekrar aday olacak mısınız" sorusuna ise Büyükekşi'nin, "Daha şuan da belli değil'' cevabı dikkat çekti.