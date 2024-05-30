TV8'de izleyiciyle buluşan yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezonda ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu. İzleyiciler MasterChef'in ne zaman başlayacağını araştırıyor. Yeni sezon yarışmacılarının kim olduğu sorgulatılıyor. MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlanan yarışma programı, 1 Eylül 2018 tarihinde TV8'de yayınlanmaya başlamıştır. Peki, MasterChef Türkiye ne zaman başlıyor? 2024 MasterChef Türkiye yeni yarışmacıları kim?

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarışmanın yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Yarışma geçen sezon Haziran ayında başlamıştı. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

2024 MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACILARI KİM?

MasterChef Türkiye'nin 2024 sezonu yarışmacıları henüz açıklanmadı.