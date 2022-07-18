Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK faizlerinin ele alındığı Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda KYK borçları düzenlemesi, tahıl krizinin çözümü için oluşturulacak koridor ve enflasyonla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar görüşüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bayram tatili sonrası ruhen ve bedenen dinlenmiş olarak evlerine dönen vatandaşlarımızdan daha çok çalışmasını daha çok gayret göstermesini bekliyorum. Birliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah ülkemizi hak ettiği seviyeye getireceğiz.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA REST

27 Haziran'da ülkemizi temsil etmek üzere NATO Toplantısı'na katıldık. NATO'nun genişleme politikasının ülkemizin hassasiyetleri noktasında olması konusunu gayet açık bir şekilde dile getirdik. İsveç ve Finlandiya'nın şartlarımızı yerine getirecek adımı atmamaları halinde, süreci donduracağımızı hatırlatmak isterim. İsveç'in iyi bir görüntü vermediğini görüyoruz. Türkiye olarak duruşumuz çok nettir, gerisini kendileri bilir.

"ORDUMUZA GÜVENİMİZ ARTMIŞTIR"

FETÖ'cü alçakların tasfiyesinin hemen ardından en kritik ve başarılı sınır ötesi harekatları gerçekleştiren ordumuza güvenimiz artmıştır. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına çıkaracak projelerimizi planlıyor ve insanlığın hizmetine sunuyoruz."