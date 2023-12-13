Sinop'ta, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında uygulanan "Sinop Genç Arıcılarını Yetiştiriyor Projesi" ile 15 genç, arıcılığa adım attı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2022 Yılı SOGEP kapsamında Sinop Üniversitesi'nin "Sinop Genç Arıcılarını Yetiştiriyor Projesi" ne sağlanan destekle, bölgede ikamet eden gençlere eğitim ve ekipman desteği verildi.

Bölgede aracılık yapmak üzere projeye başvuru yapan yükseköğretim mezunu 15 genç, Sinop Üniversitesi'nde düzenlenen "İyi Arıcılık Uygulamaları Eğitimi"ne katıldı. Bir günlük eğitimde gençlere "İyi Aracılık Uygulamalarının Püf Noktaları, Varroa ile Biyolojik Mücadele Yöntemleri, Apiterepiye Uygun Bal Arısı Zehri Üretim Teknikleri ile Apiterapiye Uygun Propolis Üretim Teknikleri" konularında bilgiler verildi. Eğitimlerini tamamlayan gençlere, daha sonra düzenlenen törenle 20 kovan, 5 çuval şeker, körük, eldiven ve koruyucu elbiseden oluşan çeşitli aracılık ekipmanları teslim edildi. Projenin uygulama süresi tamamlandıktan sonra Bölge içinde en az 3 yıl boyunca üretim yapmak koşuluyla teslim edilen ekipmanlar, başkasına satış ve devir yapılmayacağı gibi üretimde kullanılmayanlar ise tespiti halinde geri alınacak.

Dünyada bal üretiminde ilk sıraları hedefleyen Türkiye'ye katkı sağlayacak olan proje ile bilinçli aracılar yetiştirilerek bölgede kestane balı üretiminin, arı ürünleri çeşitlerinin artırılması ve genç işsizliğinin azaltılması hedefleniyor. Projeden yararlanan gençlerin, arıcılık faaliyetlerinde sağlıklı üretim yapmaları için de 18 aylık uygulama süresi boyunca karşılaşacakları sorunlara karşı Sinop Üniversitesi tarafından destek sağlanacak.

Destekle arıcılığa başladı

Ekipmanların teslimi sırasında oldukça heyecanlı oldukları gözlenen gençlerden Mert Ramazan, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekle ilk defa arıcılığa başlayacağını söyledi. Gençlere bu işe başlamalarını da tavsiye eden Ramazan, "Ben Sinop Erfelek ilçesine bağlı bir köyde ikamet ediyorum. Teslim aldığım 20 kovanla arıcılığa ilk defa adım atmış oldum. Kovanlarımı arı ile doldurduktan sonra kestane balı üretmek istiyorum. Bu işi devam ettirmek ve ilerletmek istiyorum. Destekleri için KUZKA ve Sinop Üniversitesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlerin arıcılığa ilgisi artıyor

Sağlanan destekle birlikte kendi balını üretmeyi amaçlayan genç arıcı Sibel Aydın ise babası ile birlikte çocukluğundan beri yaklaşık 17 yıldır bu işin içinde olduğunu belirterek, arıcılığı zorluklarına rağmen çok sevdiğini ifade etti. Aydın, "Burada proje kapsamında aldığım eğitim ile arıcılık konusunda daha bilinçlendiğimi düşünüyorum. Bal, arı sütü, polen, propolis ve arı zehri gibi ürünleri daha bilinçli üretme konusunda bilgiler edindim. Arıcılığı hem ürünleri bakımından hem de geleceğimiz bakımında çok önemli görüyorum. Gençlerin, bu işi bir meslek olarak görmesi çok önemli. Mevcutta babamın 120 kovanı bulunuyor. Benim alacağım 20 kovan ile birlikte bu işi daha da geliştireceğiz. Yıllık yaklaşık 500 kilo gram civarında ürün alabiliyoruz. Hedefim arılarımı çoğaltarak, daha fazla bal ve diğer arı ürünleri üretmektir. Destekleri için herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - SİNOP