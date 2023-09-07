Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İşyeri Denetimi Gerçekleştirdi

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç İdaresi ekipleriyle birlikte Mirzaçelebi Mahallesinde faaliyet gösteren işyerlerinde açma ruhsatı ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Kaçak işyerleri mühürlenip kapatılırken, işgal edilen kaldırımlar yeniden yayaların kullanımına açıldı.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyerlerinde açma ruhsatı ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Göç İdaresi ekipleriyle birlikte Mirzaçelebi Mahallesinde faaliyet gösteren işyerlerinde açma ruhsatı ve kaldırım işgali denetimi gerçekleştirdi. Kaçak işyerleri mühürlenip kapatılırken, işgal edilen kaldırımlar yeniden yayaların kullanımına açıldı.

Kaldırım işgali ve kaçak işyeri şikayetlerinin yoğun olduğu Mirzaçelebi Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri açma ruhsatı olmayan işyerlerini mühürleyip kapattı.

Kaçak faaliyet gösteren işletmeler hakkında tutanak tutulup cezai işlem uygulanırken, işyerlerin ve seyyar satıcıların işgal ettiği kaldırımlar boşaltılarak yeniden yayaların kullanımına açıldı. İzinsiz faaliyet gösteren seyyar tezgahlar toplanırken, esnaf da kaldırımların işgal edilmemesi konusunda uyarılar yapıldı. - ADANA