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Portekiz bayraklı kruvaziyer Marmaris'e geldi

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Portekiz bayraklı "Vasco da Gama" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemide 1040 yolcu ve 580 personel bulunuyor. Turistler ilçe merkezini gezdi ve çeşitli aktivitelere katıldı. Geminin Bodrum Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Portekiz bayraklı "Vasco da Gama" adlı kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu Alman 1040 yolcu ve 580 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda da vakit geçirdi. Bazı turistler safari ve kültür turlarına katıldı.

Limasol Limanı'ndan gelen "Vasco da Gama"nın gece saatlerinde demir alarak Bodrum Limanı'na hareket edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Marmaris Portekiz Akdeniz Bodrum Muğla Turizm Ekonomi Güncel Haberler

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