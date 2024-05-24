Manisa Valisi Engelli İşyerini Ziyaret Etti

Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Zihinsel Engelliler Korumalı İşyerini ziyaret etti. Merkez hakkında bilgi alan Vali Ünlü, örnek bir tesis olan merkezin engelli bireylerin iş hayatına katılarak kendi ayakları üzerinde durmaları ve sosyal hayata katılmaları açısından önemli rol oynadığını söyledi.

Vali Enver Ünlü, alanında Türkiye'de bir ilk olan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Yaşam Merkezini ziyaret etti. Merkezde çalışan engelli bireylerle sohbet edip yakından ilgilenen Vali Ünlü, yapmış oldukları işler hakkında bilgi aldı.

Zihinsel Engelliler Korumalı İşyerinin örnek bir tesis olduğunu ifade eden Vali Ünlü, merkezin engelli bireylerin iş hayatına katılarak kendi ayakları üzerinde durmaları ve sosyal hayata katılmaları açısından önemli rol oynadığını söyledi.

Ziyarette Vali Enver Ünlü'ye Manisa OSB Müdürü Funda Karaboran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç ve merkezin yetkilileri eşlik etti. - MANİSA