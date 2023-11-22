Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytin üretimi hızla artıyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytin üretim alanları hızla artıyor. Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümüne alternatif ürün arayışında olan çiftçiler zeytin üretimini bu yıl daha da artırdı. Alaşehir'de bağ alanları sökülüp, zeytin dikilirken, zeytin alanlarının 40 bin dekarı aştığı bildirildi. Alaşehir Ziraat Odası danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, özellikle bu yıl üzüm bağlarında yaşanan mildiyö hastalığından dolayı zeytin fidanı dikimlerinin daha da hızlandığını söyledi.

Üzümün başkenti olan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde zeytin üretimi her geçen yıl artıyor. Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüme alternatif ürün arayışı içinde olan çiftçiler, son yıllarda zeytin üretimine yöneldi. Üzüme göre işçilik, zirai ilaç ve gübre gibi girdi maliyetlerinin daha düşük olması çiftçileri zeytine yönlendirdi. Maliyetlerin daha düşük olması nedeniyle hızla artan zeytin üretimi ise ilçede 40 bin dekar alanı aştı.

"Tarımsal alanlarda boş yer kalmasın"

Gemlik ve Trilye zeytin fidanlarının Alaşehir için oldukça uygun olduğunu kaydeden Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, "Gemlik ve Trilye cinsi zeytinler bölgemize çok iyi uyum sağlayyor ve 800 rakımlarda bile güzel sonuçlar alınabiliyor. Bu çeşitle beraber dölleyici aynı zamanda yemeklik çeşit olan Domat, Kalamata gibi zeytin fidanlarına da talep çok fazla. 'Tarımsal alanların her noktasında boş yer kalmasın' parolasıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alaşehir Çekirdeksiz Sultaniye üzüm üretiminde, en çok üretim yapılan bölgelerden bir tanesi. Üzüm ihracatında tek başına Manisa'nın yüzde 40'nı karşılayabilmektedir. Ancak son yıllarda üzüm üretiminde maliyeler çok arttı. Bölgemizde üzüme alternatif olarak, zeytin üretimi de hızla artmaya başladı. Yaklaşık 40 bin dekarın üzerinde zeytin alanımız oluştu. Bu zeytinler hem sofralık, hem de yağlık olarak tarım gelirlerimize katkı sağlıyor. Zeytinciliğin Alaşehir'de gelişmiş olması, tarıma katkı sağlaması ve ek gelir olması bizi sevindiriyor. Her sene zeytin ekim alanlarımız yüzde 10 civarında artış gösterirken, bu yıl bu rakam daha da artacaktır." dedi.

Bağlardaki mildiyö hastalığı zeytin üretimini artıyor

BU yıl dünya çapında üzüm bağlarında yaşanan mildiyö hastalığının Alaşehir'deki üzüm bağlarını da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dündar Yalçın, "Bu yıl dünya çapında yaşanan mildiyö hastalığı Alaşehir'de de üzüm bağlarını olumsuz yönde etkiledi. Bir çok üreticimiz yüzde 100'lere varan oranda bağlarında zarar gördü. Dünya çapında yaşanan iklim değişikliği, bölgemizde yaşanan yer altı sularındaki bor miktarının artması, bağlara bakım zorlukları ve maliyetlerinin artması, üzüm üreticilerini üzüm bağlarına göre daha az maliyetli olan zeytin üretimine yönlendirdi. Özellikle bu yıl zeytin yağı fiyatlarının artması, zeytinin dane olarak yüksek fiyatlara satılması, zeytinin borlu suları sevmesi nedeniyle çiftçiler üzüm bağlarını sökerek, zeytin dikmeye başladı. Bu gün itibariyle Alaşehir Ziraat Odası olarak güvenli ve daha ekonomik zeytin fidanı temin ederek, çiftçilerimize destek oluyoruz. Geçen yıl 75 bin adet fidan tedariki yaptık. Bu yıl 80 bin adet zeytin fidanı dikileceğini planladık. Alaşehir'de halen 40 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor." diye konuştu.

Bağ alanları sökülüyor

Alaşehir'in Matarlı Mahallesinde bulunan 10 dekar bağ alanını sökerek yerine 300 zeytin fidanı dikeceğini anlatan üzüm üreticisi Davut Karaaslan, "10 dekar bağ alanım var. Son yıllarda yer altı suları hem azalıyor, hem de sudaki bor oranı artıyor. Bor oranı arttıkça, üzüm bağlarındaki verim düşüyor. Bağlar kuruyor. Üzüme alternatif ürün olarak, zeytin ağacı borlu suyu daha çok seviyor. Ayrıca zeytin yağı ve dane olarak satılan zeytin her yıl daha iyi fiyattan alıcı buluyor. Üzüm bağına göre işçiliği ve ürün maliyeti daha az. Bu yüzden 10 dekar bağ alanımı sökerek, zeytin dikeceğim. Ziraat Odası tarafından getirilen güvenli 300 adet zeytin fidanını aldım ve dikeceğim." dedi. - MANİSA