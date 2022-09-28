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Lübnan'da halk 1 hafta sonra açılan bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor

Ekonomi Haberleri

- Lübnan'da halk 1 hafta sonra açılan bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor Lübnan'da paralarını çekemeyen halkın saldırılarının ardından kapatılan ve pazartesi günü itibariyle 1 hafta sonra yeniden hizmete vermeye başlayan bankaların önündeki uzun kuyruklar devam ediyor.

- Lübnan'da halk 1 hafta sonra açılan bankaların önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor

BEYRUT - Lübnan'da paralarını çekemeyen halkın saldırılarının ardından kapatılan ve pazartesi günü itibariyle 1 hafta sonra yeniden hizmete vermeye başlayan bankaların önündeki uzun kuyruklar devam ediyor.

Lübnan'da bankalar, geçtiğimiz haftalarda mevduat hesapları dondurulan müşterilerin bankalara gerçekleştirdiği baskınların ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştı. Bankalar Birliği, yaptığı yazılı açıklama ile bankaların Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Haberin ardından müşteriler bankalara akını etti. Para çekmek isteyenler, bugün de uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı müşteriler ise baskınların tekrar yaşanmaması için görevlendirilen güvenlik güçleriyle tartıştı. Vatandaşlar, ülke genelinde birçok banka şubesinin kapanması nedeniyle paralarını çekemedikleri gerekçesiyle duyduğu üzüntüyü dile getirirdi.

Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "Müşterilerin ve çalışanların güvenliğini sağlama ihtiyacı dikkate alındıktan sonra tekrar açmaya karar verildi" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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