Kütahya Ticaret Borsası - Haberler

Kütahya Ticaret Borsası
AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 4,75, en yüksek 5,10 liradan satıldı.
KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 4,75, en yüksek 5,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (kırmızı)
|5,30
|5,30
|Arpa (yemlik)
|4,75
|5,10
|Dana eti (karkas)
|95
|155
AA / Muharrem Cin - Ekonomi
Kütahya, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler
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