Kütahya Ticaret Borsası - Haberler

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Kütahya Ticaret Borsası

AA - Muharrem Cin - Ekonomi
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Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 4,75, en yüksek 5,10 liradan satıldı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 4,75, en yüksek 5,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (kırmızı)5,305,30
Arpa (yemlik)4,755,10
Dana eti (karkas)95155

AA / Muharrem Cin - Ekonomi

Kütahya, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Haberler

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