Konya'da Şirket Ortaklıkları, Birleşmeleri ve Satın Almaları Konulu Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve Konya Sanayi Odası (KSO) iş birliğiyle "Şirket Ortaklıkları, Birleşmeleri ve Satın Almaları" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Konya Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programa Konya'da faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katılım sağladı. Programın açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Zahid Çatlı, "Şehrimiz, üretim ve ihracatla büyüyen bir şehir ve aynı doğrultuda firmalarımız da aynı şekilde her geçen yıl büyümesini sürdürüyor. Burada asıl önemli olan bu şirketlerimizin bu büyüme trendlerini sürdürerek geleceğe aktarılmasıdır. Konya'mızda 12 Organize Sanayi Bölgesi ve 120'nin üzerinde sanayi sitesi var. 190'dan fazla ülkeye yıllık 3.3 milyar doların üzerinde de ihracat yapıyoruz. Makineden otomotive, savunma sanayinden gıdaya, tekstilden plastiğe hemen hemen her sektörde çok güçlü işletmelere sahibiz. Konya'mız sanayide yükselen bir ivmeye sahip. Sanayi ile kalkınma yolunu seçen Konya'mızda şirketlerimizin sürdürülebilir olması son derece kritik bir konu. Bu pencereden bakınca, şirket ortaklıkları, birleşmeler ve satın almalar konusunun iyi bilinmesi, bu süreçlerin profesyonel bir bakış açısı ile yönetilmesi de ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü birleşme ve satın almalar, sadece mali büyüme değil, aynı zamanda yenilikçi iş modelleri geliştirme, küresel pazarlara erişim sağlama ve sürdürülebilirliği temin etme noktasında da kritik bir araç haline geldi. Odamız ve Mevlana Kalkınma Ajansımız işbirliği ile düzenlediğimiz bu programda da bu süreçler ve dikkat edilmesi gereken hususlarla alakalı sanayicilerimizi bilgilendirmeyi amaçladık, işbirlikleri için Mevlana Kalkınma Ajansımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Ardından konuşan Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. İhsan Bostancı da "Küreselleşme ile birlikte artan rekabet ortamının, şirketleri, başta finansmana erişim olmak üzere pek çok konuda zorladığına ve şirketlerin de varlıklarını devam ettirmek adına iş dünyasının yenilenen norm ve gerekliliklerine uyum sağlayarak, küresel rekabet ortamına ayak uydurmaya çalıştıklarına hepimiz yakından şahit oluyoruz. Yaşanan bu durum karşısında şirketlerin de, büyümek ve bu trendin gerisinde kalmamak için farklı yöntemler izlediğini, bu yöntemlerin başında ise şirket birleşmeleri, satın almaları ve ortaklıkların geldiğini görüyoruz. Birbirinden farklı amaç ve güdülerle gerçekleştirilen birleşme, satın alma ve ortaklık kurma işlemlerinin nihai amacı ise şirket değerinin yükselmesini sağlamak ve ulusal ve uluslararası pazarda daha rekabet edebilir bir hale gelmektir. Bu tarz yöntemlerin işletmelere getirdiği pek çok avantajın yanı sıra dezavantajlarının da olduğu, bu süreçte doğru yatırımcı veya doğru yatırım fırsatı ile kurulan ilişki ve bu sürecin yönetiminin de işletmeler açısından çok büyük önem arz ettiği konusu da su götürmez bir gerçektir. Her şeyden önce iki farklı şirketin çeşitli yollarla birleşmesi, birbirinden çok farklı organizasyon yapılarının ve kurum kültürlerinin bir araya gelmesi anlamına gelmekte ve entegrasyon ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu ihtiyaç, her bireyin kendine özgü bir kişiliği olduğu gibi, her kurumun da kendine özgü bir kültürü olmasından kaynaklanmaktadır. Bu noktada, tüm bu avantaj ve dezavantajların göz önünde bulundurularak bu yöntemlere başvurulması işletmelerin varlıklarını devam ettirmeleri açısından hayati öneme sahiptir. Ajans olarak, Konya Sanayi Odamız ile düzenlediğimiz bu programda da bölgemizde yer alan paydaşlarımızı bu konularda bilgilendirmeyi amaçladık. Ev sahipliği için Konya Sanayi Odamıza teşekkür ediyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Pragma Capital Partners Yönetici Ortağı Saltuk Buğra Akbulut da katılımcılara yönelik olarak yaptığı sunumunda, şirketlerin ortaklıkları, birleşmeleri ve satın almaları konularında dikkat edilmesi gereken hususlar ve süreç yönetimi gibi konularda bilgiler aktararak katılımcılardan gelen soruları cevapladı. - KONYA