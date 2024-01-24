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Kocaeli'deki Fabrikalarda Üretilen Taşıtların Yarısı Yurt Dışına Satıldı

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Türkiye'nin geçen yıl yurt dışına sattığı taşıtların yarısı Kocaeli'deki fabrikalarda üretildi. Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araç sayısı yüzde 10 artarak 627 bin 654'e yükseldi. Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 81'i yurt dışına gönderildi. Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında gerçekleştirdiği üretim ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin lider otomotiv firması oldu. Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun üretim ve ihracat performansı da artış gösterdi.

Türkiye'nin geçen yıl yurt dışına sattığı taşıtların yarısı Kocaeli'deki fabrikalarda üretildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araç sayısı 2022'ye göre yüzde 10 artarak 627 bin 654'e yükseldi.

Bu dönemde günde 1719 araç üretimine imza atan Kocaeli, Türkiye'nin traktör hariç toplam otomotiv üretiminin yüzde 43'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 81'ine denk gelen 510 bin 464 aracın varış noktası ise yurt dışı lokasyonlar oldu.

Türkiye'den geçen yıl ihraç edilen 1 milyon 18 bin 247 aracın yarısını, Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen taşıtlar oluşturdu.

Üretim ve ihracatta lider Ford Otosan

Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında imza attığı toplam üretim ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin lider otomotiv firması oldu.

Şirket, 398 bin 794 adetlik toplam üretiminin 379 bin 662'sini Kocaeli'de bulunan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın 311 bin 104 adetlik toplam ihracatının 304 bin 162'sini de bu fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

Kocaeli'de "Custom", "Transit" ve "Courier" modellerinin üretimini gerçekleştiren Ford Otosan'ın bu modellerdeki toplam üretim performansı 2022'ye göre yüzde 6, ihracatı ise yüzde 5 artış gösterdi.

Hyundai üretim ve ihracatta tam gaz devam

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, geçen yıl 242 bin 16 otomobili üretim bandından indirdi, bunun yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 205 bin 200'ünü yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 5 bin 976 aracın 1102'sini ihraç etti. Şirketin üretim performansı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 16, ihracatı da yüzde 21 arttı.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun geçen yıl Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç adetleriyle 2022'nin aynı dönemine göre değişim oranları şöyle:

Üretimİhracat

20222023Değişim (%)20222023Değişim (%)
Ford Otosan357.508379.6626290.480304.1625
Hyundai Assan208.100242.01616176.664205.20016
Anadolu Isuzu5.1615.97616911110221
Toplam570.769627.65410468.055510.4649

Kaynak: AA / Ekonomi

Hyundai Assan Ford Otosan Hyundai Kocaeli Üretim İhracat Ekonomi Güncel Haberler

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