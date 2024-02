Kahramanmaraşlı Üreticiler Paris'teki Tekstil Fuarında Yeni Alıcılarla Buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgede faaliyet gösteren bazı üreticiler, depremin yıl dönümüne denk gelen Paris'teki dev tekstil fuarında farklı ülkelerden yeni alıcılar ile buluştu.

Depremin ardından bugüne kadar geçen sürede toparlanmak için çaba harcayan üreticiler, İstanbul Ticaret Odasının (İTO) Türkiye Milli Katılım organizasyonunu yaptığı, 19 ülke içinde Türkiye'nin ikinci büyük katılımcı olarak yer aldığı Texworld Evolution Paris Fuarı'nda yeni alıcılarla buluşarak yaralarını sarmaya çalışıyor.

Fuara katılan Kahramanmaraş merkezli İskur Boya'nın Genel Müdürü Yalçın Keleş, AA muhabirine, 4 bin çalışanları içinde 30 çalışma arkadaşlarını, patronlarının eşini ve 2 çocuğunu depremde kaybettiklerini söyledi.

Acılarının büyük olduğunu, devletin katkısıyla yaralarını sarmak için çalıştıklarını dile getiren Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an yüzde 99 kapasiteyle çalışıyoruz. Grup olarak Avrupa'ya, Asya'ya, Orta Afrika'ya ihracatımız devam ediyor. Şu an tesisimiz üretime devam ediyor. Yaralarımızı kapattık ama acılarımız devam ediyor. Bu şekilde çalışmayı sürdürüyoruz. Depremden 24 gün sonra tesisimizi ayağa kaldırdık. Grupta 2 fabrikamız elektrik kaynaklı yandı, onun yerine de orada küçülen firmaları kendi bünyemize katarak büyümemizi devam ettirdik. 2024'te de hedefimiz geçen yıla göre yüzde 25-30 büyümek."

Yalçın Keleş, Texworld Fuarı'nda beklediklerinin üzerinde bir katılım ve talep olduğunu kaydederek, "Bizim için oldukça olumlu geçiyor, umarım bu şekilde devam eder. Bu fuara 6. kez katılıyorum, en verimli fuar diyebilirim. Yunanistan, Hollanda, İspanya, Almanya'dan yeni müşteriler geldi, onlarla görüştük. Bizim için fuar güzel geçiyor." dedi.

"Kahramanmaraş'ta acısı olmayan insan yok gibi ama bu süreci atlatabilmek için çalışmayı sürdürdük"

Kahramanmaraş'ta üretim yapan MEM Tekstil'in Satış Müdürü Kamil Taşçıoğlu da son bir yılın tüm şehir için oldukça zor geçtiğini vurguladı.

Kişiler ve şirketlerin bu süreçte yaralarını sarmak için çabaladığını dile getiren Taşçıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrin ya da sanayinin belki yarısından fazlası yıkıldı ama kimse pes etmedi, işini bırakmadı. Bizim şirket olarak çalışanlarımızdan kayıplarımız oldu, maddi kayıplarımız oldu. Bunun yanı sıra neredeyse bütün çalışanlarımızın ailelerinde kayıplar vardı. Kahramanmaraş'ta acısı olmayan insan yok gibi neredeyse ama bu süreci atlatabilmek için çalışmayı sürdürdük. Depremde zarar gören tesislerimizde 1 ay sonra, tadilata ihtiyacı olan binalarımızda yaklaşık 2 ay sonra çalışmaya başladık, tabii oradaki binalarımızda yapımı hala devam eden çalışmalarımız da var."

Taşçıoğlu, Texworld fuarında özellikle İTO'nun organizasyonunu oldukça beğendiklerini vurgulayarak, kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti söyledi.

Katılımcı firmalar açısından fuarın oldukça iyi başladığına işaret eden Taşçıoğlu, "Örneğin bugün hiç boş kalmadık. Şu ana kadar katılımdan ve yaptığımız görüşmelerden oldukça memnunuz. Bu açıdan fuar şu ana dek oldukça iyi gidiyor." diye konuştu

"Depremi geçen sene yine bu fuarda haber aldık"

Malatya'da üretim yapan Yaka Tekstil'in Satış Sorumlusu Talha Emin Helvacı ise geçen yıl katılım için geldikleri bu fuarda deprem haberini aldıklarını, fabrikada ve çalışanlarda herhangi bir kayıp yaşamasalar da şehrin aldığı hasarın herkese sirayet edecek büyüklükte olduğunu belirtti.

Toparlanmak için süreye ihtiyaç olduğunu dile getiren Helvacı, "Biz de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Buralara gelip, satışlarımızı artırıp, oradaki istihdamı çoğaltıp, hem şehrimize hem de sürece faydalı olmak için çalışıyoruz. Can kaybı olmasa da o korkuyu yaşamak bile insanlara yetti. O sürçte çalışanlarımızı elimizden geldiği kadar destekledik. Şu an toparlanma sürecimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Helvacı, geçen yıl da katıldıkları fuarın bu seneki durumuna ilişkin, "Bu yıl fuar bizi tatmin eden şekilde ilerliyor şu an. Geçen seneye nazaran kalabalık ve coşku gözlemliyoruz. Tekstil sektörü olarak şu an sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ama durum öyle gösteriyor ki sektör adına bir hareketlilik olacak." şeklinde konuştu.