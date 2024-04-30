İstanbul Ticaret Üniversitesi, CFA Society Istanbul ekibini ağırladı

İstanbul Ticaret Üniversitesi, finans kuruluşu Chartered Financial Analyst (CFA) Institute'nün Türkiye ağı CFA Society Istanbul ekibini misafir etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde lisansüstü ve lisans öğrencilerinin ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte CFA Society Istanbul ekibi, CFA sertifikası, CFA programları, CFA Enstitüsü Araştırma Yarışması ve burs olanakları hakkında bilgi verdi.

CFA Society Istanbul Genel Müdürü İlke Takımoğlu Homriş ve Uzman Serra Aksoy konuşmacı olarak yer aldığı ve İngilizce olarak gerçekleştirilen etkinlikte, dünya genelinde 60 düzenleyici otorite tarafından tanınan CFA sertifikasının önemi ve avantajları vurgulandı.

Homriş, CFA sertifikasyon süreci, CFA Enstitüsü Araştırma Yarışması ve öğrencilere sunulan burs olanakları hakkında detaylı bilgiler paylaştı.

Üniversitenin Sütlüce kampüsünde düzenlenen bilgilendirme etkinliği, öğrencilere finans sektöründe kariyer yapma yolunda önemli bir fırsat sunuyor.

CFA sertifikası, global finans piyasalarında tanınan ve saygı duyulan bir nitelik olarak kabul ediliyor.