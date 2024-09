İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024 Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024 akademik yılı ön lisans ve lisans mezuniyet töreninde 1393 öğrenci diplomasını aldı.

Cemile Sultan Korusu Kır Tepe'de düzenlenen törende bu yıl üniversiteden mezun olmaya hak kazanan 75 ön lisans ve 1318 lisans mezununa diplomaları verildi.

Törene İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İsrafil Kuralay ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek katıldı.

Avdagiç, mezunların hayatlarında karşılaşacakları zorluklara değinerek asıl büyük eğitim dönemi ve mücadelenin şimdi başladığını anlattı.

"Bu mücadelede yanınızda iki büyük yardımcınız olacak." diyen Avdagiç, şöyle devam etti:

"Birincisi, doğduğunuz andan itibaren himayesini üzerinizden eksik etmeyen ailenizdir. Aileniz en büyük dayanağınızdır. Fırtınalı hayatta sığınacağınız en güvenli limandır. Ne yaparsanız yapın, ailenizin rızasıyla yapın, onların tavsiyelerini mutlaka dikkate alın. Çünkü onlar sizi de zorlukları da sizden daha iyi tanıyorlar. İkinci en büyük yardımcınız da İstanbul Ticaret Üniversitesinde aldığınız eğitimdir, edindiğiniz dostluklardır, oluşturduğunuz büyük iletişim ağıdır. Akademisyenlerimiz sizi daha donanımlı, daha bilgili, daha cesaretli, daha girişimci, daha çok mesleki birikime sahip kılmak için tam 4 yıl boyunca emek verdiler. Eminim sizler, bu emeği boşa çıkartmayacaksınız."

Avdagiç, üniversitenin mezunlarına sunduğu olanaklara ilişkin, "Üniversitemiz, öğrencilerini yalnızca eğitim sürecinde değil, mezuniyet sonrasında da desteklemeye devam ediyor. Bu destek, hem güçlü akademik kadromuz hem de geniş iş dünyası ağımızla devam edecek." dedi.

Rektör Şimşek de İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin öğrencilerini sadece eğitim öğretim hayatında değil iş hayatında da desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Mezunlarının yüzde 84'ünün istihdam sorunu yaşamadığını, işe başladıkları kurumlardaki memnuniyet oranlarının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu dile getiren Şimşek, "Görevimizin sadece diploma vermekten ibaret olmadığının farkındayız. Üniversitemiz, yalnızca teorik bilgiyle değil uygulamalı eğitimleriyle de sizi iş dünyasına hazırladı." diye konuştu.

Şimşek, şunları kaydetti:

"Eğitim hayatınız boyunca yerleşkelerimizde size sunduğumuz imkanları en verimli şekilde kullandığınıza inanıyorum. Ayrıca kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de estetik algınızı ve dünya görüşünüzü genişletmeye gayret ettik. İstanbul Ticaret Odamızın katkılarıyla sizlere sektörel deneyim kazanma, girişimci ruhunuzu geliştirme, staj ve iş fırsatları sunma noktasında daima yanınızda olduk. Üniversitemizde edindiğiniz bu birikimi kariyerinizin her adımında kullanmaya devam edeceksiniz. İstanbul Ticaret Odamız, 800 bin üyesiyle her zaman yanınızda olmaya devam edecek. Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi ve Teknoloji Transfer Ofisi imkanlarımız her daim sizlerin projelerine ve fikirlerine açık olacaktır."

Şimşek, törene katılan aileler, akademisyenler ve üniversitenin idari kadrosuna da teşekkür ederek, öğrencilerin mezun olduktan sonra da üniversiteyle bağlarını sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından üniversite ve fakülteler bazında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi, öğrenciler kep attı.

Üniversiteyi birincilikle bitiren öğrencilerden bazıları tören konuşmalarında Filistin mesajı verdi.