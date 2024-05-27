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İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yükseldi

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İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, avro 34,9630 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre dolar ve euro değer kazandı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2230 liradan, avro 34,9630 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 32,2210 liradan alınan dolar, 32,2230 liradan satılıyor. 34,9610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,9630 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,2280 lira, avronun satış fiyatı ise 34,9600 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ekonomi

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