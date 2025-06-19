İstanbul'da 'Finans ve Ekonomide Yapay Zeka: Dijital Dönüşümün Geleceği' tartışıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi PERPAL Lab bünyesinde ve Dijital Kampüs projesi kapsamında Digital Workshops serisi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor, Bunlardan biri de 'AI in Finance' oldu. Hamad Bin Khalifa Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte; dijitalleşme, yapay zekâ, makine öğrenmesi, çağdaş iş uygulamaları ve finans ile ekonomi alanlarındaki teknolojik gelişmeler üzerine güncel eğilimler tartışıldı. 7 farklı ülke ve 23 seçkin kurumdan bilim insanları ve iş dünyasının önemli konuklarının yoğun ilgi gösterdiği çalıştayın ardından Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Gülruh Gürbüz ile PERPAL Lab Kurucusu, Çalıştay Organizatörü ve İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bilal Bağış 'Finans ve Ekonomide Yapay Zeka : Dijital Dönüşümün Geleceği' konusunda değerlendirmelerde bulundu.

FİNANSIN MİMARİSİ

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, günümüzde yapay zeka, büyük veri ve dijital paraların 'dönüşümün' baş aktörleri olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aktörler, global finansın mimarisini yeniden tanımlıyor ve geleceği nasıl hayal etmemiz gerektiğini sorgulatıyor. Hızlı ve derin bir dönüşüm döneminde, bu teknolojiler artık uzak olasılıklar değil; finansal sistemlerimizi gerçek zamanlı olarak yeniden şekillendiriyor. Ve artık bu yenilikler, finansı nasıl etkileyecek diye değil, yenilikleri nasıl kullanacağımızı sormamız gerekiyor. Yapay zekâ, mevcut araçları yalnızca geliştirmiyor, aynı zamanda bilgiyi anlamamızı, belirsizliği değerlendirmemizi ve stratejik tercihleri şekillendirmemize olanak sağlıyor."

'GELENEĞİMİZİ YAŞATIYORUZ'

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin vakıf temelli bir miras ile bilgiyi sadece korumakla değil, üretmek, yönlendirmek ve paylaşmak anlayışına sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nevzat Şimşek, "Bu miras, yüzyıllık akademik düşünce ve kamusal hizmet ile şekillenen bir geçmişi ifade etmektedir ve bugün de misyonumuzu şekillendirmeye devam etmektedir. Dünyanın dört bir yanından gelen uzmanları etkinliklerimizde ağırlayarak, bu geleneği yaşatıyoruz." dedi.

TÜRKİYE'DEKİ YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Gülruh Gürbüz, dünyada ve Türkiye'de yapay zekâ stratejilerinin gelişim süreçlerinin çok iyi bilinmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin dijital dönüşüm noktasında yaptığı çalışmalardan bahseden Gürbüz, "1990'lı yıllardan bu yana Türkiye, çeşitli bilgi toplumu politikalarını hayata geçirmekte ve 2018 yılında Başkanlık Hükümet Sistemi'nin uygulanmasıyla dijital dönüşümün önemi daha da artırılmıştır. Dijital Türkiye ve Millî Teknoloji Hamlesi, yapay zekâyı sosyoekonomik hayatın tüm alanlarında uygulayarak ve yerli yapay zekâ teknolojilerini geliştirerek önemli adımlar atmıştır. Bu çalışmalar, yenilik yoluyla ekonomik düzenin hayata geçirilmesini sağlamıştır. 11. Kalkınma Planı, Dijital Türkiye Vizyonu ve Millî Teknoloji Hamlesi doğrultusunda, Türkiye'nin 2021-2025 yıllarını kapsayan ilk Milli Yapay Zeka Stratejisi hazırlanmıştır." dedi. Yapay zekâ stratejisinde, 6 öncelik alanına göre 24 hedef ve 119 önlemin belirlendiğini hatırlatan Gürbüz, bu alandaki son gelişmeleri ise şöyle aktardı: "12. Kalkınma Planı göz önünde bulundurularak, Eylem Planı, 2024-2025 Eylem Planı olarak güncellenmiştir. Alınacak önlemlerle, yapay zekâ projelerinin etik ilkelere uygun şekilde etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, ülkemizin yapay zekâ ekosisteminin olgunluk seviyesini ve rekabetçiliğini artırmak ve küresel ölçekte değer yaratmak hedeflenmektedir."

YENİ BİR RÖNESANS ÇAĞI MI?

PERPAL Lab Kurucusu, Çalıştay Organizatörü ve İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bilal Bağış, dünden bugüne yapay zekâ konusunda önemli çalışmaların yapıldığına dikkat çekti. Yapay zekânın yeni bir Rönesans Çağı başlattığının altını çizen Bağış, "Dijital dönüşüm ve yapay zekâ, yeni bir devrim, yeni bir rönesans yaratıyor. Piyasaların nasıl işlediği, işletmelerin nasıl faaliyet gösterdiği ve kararların nasıl alındığı yeniden şekilleniyor. Bu dönüşümün özünde de gelişmiş teknolojilerin geleneksel süreçlere entegre edilmesi, daha fazla verimlilik ve gelişmiş veri analizine olanak sağlanıyor. Yapay zekânın iş hayatı, finans dünyası ve genel olarak akademi üzerinde beklenenden çok daha büyük bir etkiye sahip olma ihtimali yüksek. Bu nedenle de yapay zekanın finans alanında da derinlemesine analizi değerlidir. Yapay zekâ ve finansın kesişimi ise hızla gelişen ve giderek daha fazla önem kazanan bir alandır. Bu nedenle, bu çalıştayın da amaçladığı gibi teori ve pratik uygulama arasındaki boşluğu kapatan bir çalıştay oldukça değerlidir. Çalıştayın amacı da bu doğrultuda, teori ile pratik arasındaki boşluğu doldurmak, son teknolojilerle olan eksik bağlantıyı, inovasyonu, yapay zekayı ve dijital dönüşümü ve bunların finans alanındaki karar süreçlerine olan etkilerini sağlamlaştırmaktır" dedi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), düzenlediği 'AI in Finance' başlıklı etkinlikte CBDC, blok zinciri ve kripto para birimleri ile daha geniş dijital ve yapay zekâ dönüşümüyle ilgili son gelişmelerin tartışıldığı bir platform oluşturdu. A'dan Z'ye finansta yapay zekânın ele alındığı etkinlikte; karşılaşılan zorluklar, riskler ve fırsatlar ayrıntılı olarak incelendi.