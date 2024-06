Giresun'da Fındık Rekoltesi Beklentilerin Altında

Giresun'da Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, orta ve yüksek kesimleri dikkate alarak fındıkta rekoltenin iyi olduğunu düşünmenin yanıltıcı olacağını kaydederek Giresun'da fındık üretiminin yüzde 60'dan fazlasının yapıldığı sahil kesiminde rekoltenin zayıf olduğunu söyledi.

Dünya Kuru ve Sert Kabuklu Meyveler Kongresi (INC) tarafından 785 bin ton rekoltenin ardından TÜİK'in de açıkladığı 770 bin ton tahmini rekoltenin gerçekleşme ihtimalinin imkansız olduğunu kaydeden Keşap Ziraat Odası Başkanı Abdullah Şahin, "Her yıl yaşanan fındıkta rekolte bilmecesi bu yılda yaşanmaktadır. Ancak açıklanan rekolteler bugüne kadar gerçekleşmediği görüldü. Geçen yıl Türkiye'de Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda resmi kaynaklarca açıklanan tahminin 717 bin ton olan rekolte dahi sonradan revize edilerek 670 binlere düşürülmüştü. Bu da gösteriyor ki sezon başlamadan bazı kurum ve kuruluşlarca açıklanan abartılı rekolteler fiyat üzerinde spekülasyon amacı taşımaktadır. Dolayısıyla bu sezonda Dünya Kuru ve Sert Kabuklu Meyveler Kongresinde açıklanan 785 bin ton rekolte ve TUİK'in açıkladığı 770 bin ton rekoltenin gerçekleşme ihtimali zayıftır. Çünkü şimdiye kadar yapılan bu rekolte tahminleri karanfil sayımı dikkate alınarak yapılmıştır. Karanfil sayımı rekolte tahmininde yeterli ve güvenilir değildir. Çünkü her meyve çiçek açar ama tozlaşma olmayınca meyveye olmaz" dedi.

En güvenilir rekolte tahmininin çotanak sayımıyla yapılacağını da kaydeden Şahin, "Ben güvenilir rekolte tahminin özellikle haziran sonu, temmuz ayı başlarında çotanak sayımıyla gerçekleştirilir. Bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda resmi kaynaklarca açıklanan rekolte daha güvenilir olmaktadır. Bunun için de temmuz ayında yapılacak olan çotanak sayımını beklememiz gerekecektir. Şuanda görünen ise orta ve yüksek kesimlerde normal görünen fındık sahil kesimlerinde çok zayıftır. Sahil kesimleri de fındık üretiminin yüzde 60'ından fazlasını karşılamaktadır" diye konuştu. - GİRESUN