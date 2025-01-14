Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfusu artırmak amacıyla gençleri evliliğe ve aileleri çocuk yapmaya teşvik için alınan önlemleri açıkladı. Yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz dört yıl vadeli kredi desteği sağlanacak. Canlı doğan ilk bebek için tek seferlik 5.000 TL yardım verilecek. Peki bunlardan kimler nasıl faydalanacak? Detaylar netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında nüfustaki azalmayı önlemeye yönelik uygulamaya konulacak teşvikleri açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı ilk teşvike göre, yeni evlenecek gençlere iki yılı ödemesiz dört yıl vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak.

İkinci teşvik ise çocuk başına verilen doğum yardımlarının artırılması olacak. İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL doğum yardımı yapılacak. İkinci çocuğu doğan ailelere her ay 1.500 TL, üçüncü çocuğu doğan ailelere ise her ay 5.000 TL doğum yardımı yapılacak.

DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLATILDI

Habertürk'te yer alan habere göre; Gençleri evliliğe teşvik etmek amacıyla devreye sokulan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinin pilot uygulaması, geçen yıl nisan ayında depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde başlatıldı.

İki yılı ödemesiz dört yıl vadeli faizsiz 150 bin lira evlenme kredisi desteğinden yararlanabilmek için gerekli şartlar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Başvuru tarihi itibarıyla 18 – 29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)
  • Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamının 2 asgari ücretten fazla olmaması...
  • Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak.
  • Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek.
  • Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar ile cinsel suçlardan, uyuşturucu satışı veya kullanımından kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmaması gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Evlenme kredi desteği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Deprem illeri dışındaki illerde koşulları sağlayan gençler bugünden itibaren başvuru yapabilecekler. İçinde bulunduğumuz ocak ayında 150 bin lira kredi kullanan gençler, ilk ödemeyi 2027 yılı ocak ayında yapacaklar. Her ay 6.250 TL ödeyecekler. Evlenme kredisi desteğinin 29 yaşla sınırlandırılması günümüz için yetersiz görülüyor. Yaş sınırının artırılması desteğin daha iyi amacına ulaşmasına katkıda bulunabilir.

DOĞUM YARDIMININ ŞARTLARI

Doğum yardımı 2015 yılından beri uygulanıyor. Bir defaya mahsus olmak üzere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukta ise 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Mevcut doğum yardımından yararlanmak için annenin veya babanın Türk vatandaşı olması, çocuğun canlı doğması yeterli bulunuyor. Ailenin gelir durumuna bakılmıyor. Sonradan izinle Türk vatandaşlığından çıkarılan mavi kartlılar da doğum yardımından yararlanabiliyorlar.

Doğum yardımı için kanun çıkartılması gerekecek. Yeni doğan ilk çocuk için tek seferlik 5000 lira doğum yardımı yapılacak. Bir ailenin ikinci çocuğu doğduğunda annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak. Üçüncü ve sonraki çocuk doğumunda ise her ay 5.000 lira yardım yapılacak. Örneğin halihazırda iki çocuğu olan bir aile üçüncü çocukları doğduğunda her ay 5000 lira yardım alacaklar. İşçi, memur hangi statüde olursa olsun kamuda çalışanlar doğum yardımı için çalıştıkları kuruma başvuru yapacaklar. Kamuda çalışmayanlar ise doğum yardımı başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecekler.

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Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (59)

Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

150 bin lira kredi için kimse evlenmez, bende müjde deyince 1-2 milyon kredi verilecek zannettim... 150 binin değeri düşmüş 50 bine bu parayı bankalar yoldan geçene veriyor, 150 bin liraya 1 senelik peşin verip ev bile tutulamıyor reis yine millette eğleniyorsun sen.

Yorum Beğen244
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıAhmet Günaydın:

yeni evleneceklere 150 bin TL diyor o paraya beyaz eşya bile alamıyor hepsini Beki geri kalan ne olacak birde müjde diye dalga geçiyorsunuz valla yeter artık ??

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

kafayı yemiş bu adam

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Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

bu müjde ile türkiyenin tarihi değişecek, inanılmaz bir müjde

Yorum Beğen162
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMesut Dal:

150 binlira sadece dugun salonlari istiyor bir koltuk takimi olmus 50 bin kim yuva kurar o paraya sadaka dagitmaya devam onuda faizsiz geri aliyorsunuz zaten

Yorum Beğen125
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıgunay yanug:

hiçmi utanma yok yaaaa emekliler yılında emeklileri perişen ettiniz...

Yorum Beğen104
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıMehmet Aydinoglu:

150 bin? Ancak Tavetiye masraflari tutar

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Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıStevie Wonder:

Her ay yardım yapılacak derken ne kadar süresi?

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Haber Yorumlarıemre null:

fiyat artışları durdurulmadikca sen herkese bedava bir villa versen ustune bir tane de lamborghini hediye etsen yine de ekonomi duzelmez enflasyon düşmez ucuz kredi versen ne olacak bu sefer düğün şirketleri mobilyacılar ceyizciler emlakcilar ona göre fiyatlari artiracaklar bak ne oldu sen asgariyi açıklar açıklama bir hafta geçmedi ekmek 10 liradan 12 .5 lira oldu siz maaslara yüzde 30 zam yapiyorsunuz karşılığında firsatcilar urunlere yüzde 50 zam yapıyor şuanki durum bozulmuş borudan çeşmeden evin içine su akıyor evi şu basmış sen vanayi kapatıp suyu durdurmuyorsun ama suyu tahliye etmeye çalışıyorsun suyu tahliye çaban amacına ulaşır mj önce vanası kapatıp sonra suyu tahliye etmelsin aynı şekilde once fiyat artislarini durdurup sonra müjde vermelisin ki bir anlamı olsun

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

evlilik yardımını memurlarda 5 bin tl ye çıkarsınlar

Yorum Beğen31
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