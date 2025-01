Erdoğan'ın verdiği müjdelerden kimler faydalanabilecek? Detaylar netleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Aile Yılı dolayısıyla düzenlenen tanıtım programında nüfustaki azalmayı önlemeye yönelik uygulamaya konulacak teşvikleri açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı ilk teşvike göre, yeni evlenecek gençlere iki yılı ödemesiz dört yıl vadeli 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanacak.

İkinci teşvik ise çocuk başına verilen doğum yardımlarının artırılması olacak. İlk çocuk için tek seferlik 5.000 TL doğum yardımı yapılacak. İkinci çocuğu doğan ailelere her ay 1.500 TL, üçüncü çocuğu doğan ailelere ise her ay 5.000 TL doğum yardımı yapılacak.

DEPREM BÖLGESİNDE BAŞLATILDI

Habertürk'te yer alan habere göre; Gençleri evliliğe teşvik etmek amacıyla devreye sokulan Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesinin pilot uygulaması, geçen yıl nisan ayında depremden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde başlatıldı.

İki yılı ödemesiz dört yıl vadeli faizsiz 150 bin lira evlenme kredisi desteğinden yararlanabilmek için gerekli şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru tarihi itibarıyla 18 – 29 yaş arasında olmak (30 yaşından gün almamış olmak)

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamının 2 asgari ücretten fazla olmaması...

Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah tarihine en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olmak.

Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek.

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar ile cinsel suçlardan, uyuşturucu satışı veya kullanımından kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmaması gerekiyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Evlenme kredi desteği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Deprem illeri dışındaki illerde koşulları sağlayan gençler bugünden itibaren başvuru yapabilecekler. İçinde bulunduğumuz ocak ayında 150 bin lira kredi kullanan gençler, ilk ödemeyi 2027 yılı ocak ayında yapacaklar. Her ay 6.250 TL ödeyecekler. Evlenme kredisi desteğinin 29 yaşla sınırlandırılması günümüz için yetersiz görülüyor. Yaş sınırının artırılması desteğin daha iyi amacına ulaşmasına katkıda bulunabilir.

DOĞUM YARDIMININ ŞARTLARI

Doğum yardımı 2015 yılından beri uygulanıyor. Bir defaya mahsus olmak üzere ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocukta 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukta ise 600 TL doğum yardımı yapılıyor. Mevcut doğum yardımından yararlanmak için annenin veya babanın Türk vatandaşı olması, çocuğun canlı doğması yeterli bulunuyor. Ailenin gelir durumuna bakılmıyor. Sonradan izinle Türk vatandaşlığından çıkarılan mavi kartlılar da doğum yardımından yararlanabiliyorlar.

Doğum yardımı için kanun çıkartılması gerekecek. Yeni doğan ilk çocuk için tek seferlik 5000 lira doğum yardımı yapılacak. Bir ailenin ikinci çocuğu doğduğunda annenin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak. Üçüncü ve sonraki çocuk doğumunda ise her ay 5.000 lira yardım yapılacak. Örneğin halihazırda iki çocuğu olan bir aile üçüncü çocukları doğduğunda her ay 5000 lira yardım alacaklar. İşçi, memur hangi statüde olursa olsun kamuda çalışanlar doğum yardımı için çalıştıkları kuruma başvuru yapacaklar. Kamuda çalışmayanlar ise doğum yardımı başvurusunu e-Devlet üzerinden yapabilecekler.