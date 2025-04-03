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Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı

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Dün oynanan maçta Jose Mourinho'nun, Okan Buruk'a fiziksel müdahalesi sonucu kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu. Mourinho, yaşanan gerginlik sonrası kırmızı kart gördü. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi beklenen Mourinho'nun 'Sportmenliğe aykırı hareket' ya da 'saldırı' maddeleri gereğince 1-3 maç arası ya da 5-10 maç arası ceza alabileceği belirtildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk'a fiziksel müdahalesi nedeniyle kaç maç ceza alacağı merak konusu oldu.

Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Portekizli çalıştırıcı fiziksel müdahalenin ardından maç sonu kırmızı kart gördü. PFDK'ya sevk edilmesi beklenen Portekizli teknik adamın kaç maç ceza alacağı merak konusu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile gerginlik yaşadı.

Portekizli çalıştırıcı, meslektaşının yanına gitti ve burnunu sıktı. Mourinho'nun fiziksel müdahalesinin ardından Okan Buruk yerde kaldı. Yaşananların ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kırmızı kart gördü.

MOURINHO KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

Okan Buruk'un burnunu sıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonu kırmızı kart gördü. Portekizli çalıştırıcı, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilecek. Mourinho'nun ceza alması bekleniyor.

Jose Mourinho, 'Sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle sevk edilirse Futbol Disiplin Talimatnamesi'ne göre 1-3 maç arası ceza alacak. Portekizli teknik adam, FDT 44. maddededeki 'saldırı' nedeniyle sevk edilirse 5-10 maçtan men veya 45-90 gün hak mahrumiyeti cezası alacak.

Okan Buruk'un burnunu sıkan Jose Mourinho kaç maç ceza alır? İşte yanıtı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (23)

Haber Yorumlarısadece kadir:

ben size söyleyeyim 3 maç ceza verecekler, sonra itiraz edip 2 maça indirecekler. Hiç bir şey olmamış gibi de hala bu adamı yüceltecekler.

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Haber YorumlarıAlattin sert:

bu hareket senin morinholuguna yakıştı mı şimdi :)

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Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Fenerbahçe'nin uşağı olmuş TFF inşaallah az ceza verir. Verilecek uzun ceza Fenerbahçe'ye ödül olur. Bu karaktersizden fayda bekleyen var mı?

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıNecmi Bayram:

Yaa fenevlii ler şu adama türk adetlerini düzgün anlatın yenemediğin eli öpeceksin burnu nu sıkmayacaksın yalnış anlamış garip.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

yok 50 maç!! bu satılmış fenerasyon en fazla 1 maç ceza verir, daha fazla değil.

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Bir Besiktasli olarak tarafsiz olrak yaziyorum dünkü hakemler varda dahil hepsi rezaletti.Bunlarmi Süper Lig maclarini yönetiyor.Fenerbahceye penalti vermiyor hemen hemen ayni pozisyon Galatasaraya veriyor bence ikiside penalti .Fenerin attigi gol resmen ofsayt.Maci tamam 11 dakika uzatiyor bunun 7 dakikasi zaten oynanmadiki

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Haber YorumlarıSezai Şahin:

Sümüğünü silmek için ya, neden yanlış anlıyorsunuz :)))

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Haber YorumlarıHodemmi 042:

çirkef mosmorinyo sahada ezilince hareketiyle futbolun önüne geçti

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Haber YorumlarıBurak:

bizim yönetim düzgün olsa kovarlar bunu

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

TFF Mourinho ceza veremez haddine değil sıkar biraz hadi bir macdan fazla versin o koltukta oturabiliyormu

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