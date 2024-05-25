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Enerji Projeleri İçin Taşınmazlar Acele Kamulaştırılacak

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Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Konya'da doğal gaz boru hattı projesi ve Karaman'da elektrik üretim tesisinin kapasitesinin artırılması için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak. Ayrıca, enerji iletim hatları için de kamulaştırma kararı alındı.

Türkiye'nin farklı illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Konya'nın Cihanbeyli İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin yapımı sebebiyle bazı taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla bazı taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da gaimi/geçici irtifak hakkı kurulmak amacıyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Akyel-1 RES Elektrik Üretim Tesisinin kapasitesinin artırılması için Karaman'da bulunan bazı taşınmazlar, tapuda hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılacak.

154 kV Gölpazarı-Göynük Enerji İletim Hattı, 154 kV Göynük-Adapazarı RES Enerji İletim Hattı, 154 kV (Gülpınar RES TM-Çan Havza TM) EİH Girdi-Çıktı Ovacık RES TM Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Yeni RES TM- Zeliha RES TM Enerji İletim Hattı projelerinin Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca, 380 kV (Çarşamba-Altınkaya) Brş.N. Cengiz DGKÇS TM Enerji İletim Hattının 1-4 Numaralı direkleri arasının deplase edilmesi amacıyla bazı taşınmazlar TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA / Ekonomi

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