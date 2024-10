DTO Başkanı Erdoğan; "El birliğiyle Denizli'mizi anlatacak ve tanıtacağız"

DENİZLİ(İHA) – Denizli tekstil sektörü, Fashion Home İzmir'e damgasını vurdu. Üç fuarın bir arada gerçekleştirildiği organizasyonda Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, her zamanki gibi üyelerini yalnız bırakmadı. Başkan Erdoğan, "Dokumanın anavatanı, tekstilin başkenti ve ev tekstilinin mimarı Denizli'miz, sektördeki temsilcilerinin büyük emeklerle hazırlandıkları fuarda, en iyi şekilde temsil ediliyor. Katılım sağlayan firmalarımızı tebrik ediyor, başarılı bir fuar geçirmelerini diliyorum" dedi.

Fashion Home İzmir – 1. Ev Tekstili Fuarı, Fashion Tech – 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri Fuarı ile Fashion Prime – 7. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, 9-11 Ekim arasında, Fuar İzmir'de boy gösterecek. Bu büyük organizasyonun açılışında katkılarından ve yakın ilgisinden dolayı bir plaket takdim edilerek teşekkür edilen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, stant açarak fuar alanında yer alan 4'ü teknik tekstilden 43 Denizlili firmayı yalnız bırakmadı.

Erdoğan, Denizlili firmaları tek tek ziyaret etti

Başkan Erdoğan, açılış töreninin ardından Denizlili firmaların bulunduğu alana geçti ve tüm stantları tek tek dolaşarak sorumlularıyla görüştü. Organizasyonla ilgili ilk görüşlerini sordu; istek ve beklentilerini not aldı. Denizli Ticaret Odası, günler öncesinden başlattığı bir hazırlık süreciyle, üyelerinin her adımda yanındaydı. Her türlü konuda yardımcı oldu. Ayrıca, kendi standını da açarak kurumsal olarak bizzat yer aldı.

"Yeter ki Denizli'miz kazansın"

Denizlili firmalar, Başkan Erdoğan'ı aralarında görmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek destekleri için teşekkür etti. Fuarlarda DTO'yu yanlarında görmenin bir gelenek haline geldiğini söyleyerek kesintisiz sürdürülmesini dilediler.

Başkan Erdoğan da üyelerinin sektörleri ile iş ve işletmelerini büyütüp geliştirmeye yönelik her türlü organizasyonda her türlü katkıyı sağladıklarını ve desteklediklerini söyleyerek, "Yeter ki Denizli'miz kazansın. Şehrimizin ve sektörlerimizin yararının söz konusu olan her konuda ve organizasyonda biz hep vardık, yine varız. El birliğiyle şehrimizi daha da kalkındıracağız, insanımıza kazandıracağız. Güzel ve büyük bir organizasyon. Emeği geçenlere teşekkür ediyor firmalarımızı da başarılarından dolayı kutluyorum. Açılış töreninde, katkılarımızdan dolayı bize takdim edilen teşekkür plaketinden dolayı bu büyük organizasyonu sağlayan ve emeği olanlarla birlikte önemli bir etkinliğe imza atmanın onurunu yaşadığımız fuar firmalarına da müteşekkiriz" dedi.

"El birliğiyle, Denizli'mizi anlatacak ve tanıtacağız"

Başkan Erdoğan ayrıca, açılışta yer alan protokol üyelerini, Denizli Ticaret Odası'nın örnek standında ağırladı ve Denizli Teknik Tekstil Merkezi'ndeki (DTTM) makineleri, ekip, ekipman ve hizmetleriyle ilgili ayrıntılı bilgilendirdi. Fuarda kendisine eşlik eden Denizlili basın mensuplarını da stantlarının yanı sıra DTTM'deki imkanları ve çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Merkezlerindeki son teknoloji makineleri ile fuar ve gündeme dair sorularını yanıtladı. Erdoğan, konuklarına "El birliğiyle, Denizli'mizi anlatacak ve tanıtacağız. İlgi ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Sektörün devler arenası

Uluslararası katılımın olduğu organizasyon, yenilik ve trendleri ziyaretçilerinin beğenisine sunmasının yanında yeni iş anlaşmaları ile ağ oluşturma imkanı tanıyor. Denizli, 43 firma ve 46 stantla organizasyonda gövde gösterisi yaparak etkinliğin gözdesi haline geldi; büyük ilgi çekti. DTO da standı ve firmalara olan desteğiyle, büyük takdir topladı.

DTO'nun standı büyük ilgi gördü

DTO'nun standı yoğun ilgi gördü. Katılımcılar, stantta görevli uzmanlara, teknik tekstille ilgili merak ettiklerini sordu. Uzmanlar, su geçirmez ve su geçirgenliğini artıran kumaşların nasıl elde edildiğini uygulamalı olarak gösterdi. DTTM'de üretilen katma değeri yüksek yeni teknoloji numunelerin tanıtımını da gerçekleştirdiler.

Büyük buluşma, fuar İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleşti

Fashion Tech, Fashion Prime ve Fashion Home, tekstil sektöründeki en yeni ve en kaliteli ürünleri tek bir çatı altında topladı. Fuar İzmir, ev dekorasyonu tutkunları için bir alışveriş cenneti haline geldi. Etkinlik, ziyaretçilerine yatak odası, banyo, mutfak ve oturma odası için geniş bir ürün yelpazesi sundu. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler sayesinde, uluslararası pazarlar hakkında bilgi edinme ve iş bağlantıları kurma fırsatı doğdu. Sektörün profesyonelleri; alıcılar, satıcılar ve tasarımcılarla doğrudan iletişim kurarak portföylerini genişletme imkanı buldu.

Sektörün gelişmesinde uluslararası etkili bir organizasyon

Sektördeki en son trendler ile yenilikleri ilk elden görerek deneyimleyen ziyaretçiler, ilham verici tasarımlar ve işlevsel ürünlerle evlerini yenilemek ve güncellemek için adeta yarıştılar. Firmalar ise yeni iş anlaşmaları yapmanın yanında mevcut iş ilişkilerini de güçlendirdiler. Sektörün önde gelen markaları ile firmaları, iş birlikleri ve ticari anlaşmalara da imza attılar. Sektördeki potansiyelin en üst düzeyde değerlendirdiği organizasyon el havlusu, banyo paspasları, peştamal vb. banyo tekstilleri, brode ve güpür, çarşaf, yastık kılıfı ve nevresim takımları, dekoratif kırlentler ve koltuk örtüleri, deri ve suni deri döşemelik kumaşlar, halı ve yer kaplamaları, havlu ve bornozlar, masa örtüleri, mutfak bezleri vb. mutfak tekstilleri, perde ve yatak farbalaları, perdelik tül ve danteller, perdelik ve döşemelik kumaş, stor ve diğer tekstil dışı perdeler, yatak, yorgan ve uyku setleri gibi çok geniş bir ürün yelpazesini aynı alanda bir araya getirdi. - DENİZLİ