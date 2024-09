Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, ASKON Denizli Şubesi'ni Tebrik Etti

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, ASKON Denizli Şubesi'nin 9'uncu olağan genel kurulunda güven tazeleyen Uğur Küçük ile ekibini tebrik etti. Türk iş dünyasının birlik ve beraberlik anlayışıyla her geçen gün daha da büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, "Bu başarıda katkısı olan herkes, başımızın tacıdır" dedi.

Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ASKON'un 17'nci Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, renkli görüntülere sahne oldu. Toplantının öncesinde fuaye alanında stant açan ASKON üyesi firmalar, teknolojik ürünlerini sergileyip davetlileri işletmeleri ve hizmetleri hakkında ayrıntılı bilgilendirdiler. Daha sonra toplantıya geçildi. Toplantının başında kürsüye davet edilen protokol konuşmacıları arasında yer alan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kısa bir konuşmayla davetlilere hitap etti. ASKON Genel Başkanı Aydın ile Şube Başkanı Küçük'ü, başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

"Ülkemiz ve milletimizin refahı için el birliği ile çalışıyoruz"

Konuşmasında iş dünyasının temsilcileri ile hem dernek hem de oda üyelerine seslenen Başkan Erdoğan, "Anadolu arslanlarının buluşma noktası ASKON, 36 yıldır dünyanın dört bir tarafındaki ülke sevdalısı insanlarımızı, aynı ortak hedef doğrultusunda bir araya getiriyor. Bu insanlar, ülkesi ve milletinin çok çok daha iyi yerlerde olması için varını yoğunu ortaya koyuyorlar. Denizli'de de kardeşim Uğur Küçük, aynı azim ve heyecanla, durmadan çalışıyor. Kendisi bizim de Ticaret Odamızda meclis üyemizdir. Odamız ve derneğimiz iş birliği ile de projeler ve faaliyetlerimiz oluyor. Her şey ülkemiz, Denizli'miz, sektörlerimiz ve üyelerimiz için; hep beraber, ortak sevdamız Türkiye'mizin yarınlarını inşa ediyoruz. Milli kalkınmanın güçlü adı ASKON; Çin'den ABD'ye, Katar'dan Kafkaslar'a, Gazze'den Bosna Hersek'e kadar uzanan çok geniş bir gönül coğrafyasında hizmet üretiyor ve dünyanın dört bir tarafındaki insanımıza ulaşıyor. Onların dertleriyle hemhal oluyor. Sadece Türkiye'deki 35 temsilciliğiyle değil Brüksel, Newyork, Pekin, Cidde ve Cakarta gibi, hatta bildiğim kadarıyla sırada Çin de var, Dünya'nın önemli ticaret merkezilerindeki ofisleriyle, iş insanlarımızın canına can katıyor, elinden tutuyor, arkasında duruyor, destek oluyor. Ülke olarak işte bu ruhla, bu birlik ve beraberlik sayesinde hızla büyüyoruz ve bizler yine aynı coşkuyla dünyanın en büyük ekonomileri arasına girme aşkıyla yanıp tutuşuyoruz. Biz işte o nedenle de çok büyük bir aileyiz. Türk iş insanları olarak her geçen daha da büyüyor ve güçleniyoruz. On binlerce yıl öncesinden günümüze ışık tutan bir ruh ve Türk İslam medeniyeti doğrultusunda, dokunduğu yere değer katan bir anlayışla yılmadan, yorulmadan ve bir an bile durmadan yolumuza devam ediyoruz. Allah, yar ve yardımcımız olsun. Yolunuz, yolumuz açık olsun. İyi ki varsınız. Sizin gibi pırıl pırıl etrafına da ışık saçan, faydalı olan insanlarla aynı salonda olmak, aynı ülküde buluşmak ve çalışmak, bizim için bir onurdur. Değerli konuklar, ülkemiz ve insanımız için çabalayıp ter döken, taş üstüne taş koyan her kim varsa başımızın tacıdır. Her daim her şartta da yanlarında olacağız. Elbirliği ile, ülkemizi ve insanımızı kalkındıracağız" diye konuştu.

Denizli Ticaret Odası (DTO) olarak her yıl yüzlerce üyelerini ulusal ve uluslararası fuarlara götürerek ülkenin ve ekonominin kalkınmasına katkı sağladıklarını belirtip talep oldukça da imkanlarını artırarak bu organizasyonları sürdüreceklerini, bu sayede sektörlerin ufkunu açmaya çalıştıklarını vurguladı.

Vefat eden Uslu'yu anmayı unutmadı

Ayrıca Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Kurucu Başkanı, Önceki Dönem Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı (OSB) Başkanı Abdülkadir Uslu'nun vefat ettiğini hatırlatarak, kendisini 1986'dan beri tanıdığını anlattı ve Denizli'nin çok büyük bir değeri kaybettiğini ifade etti. Uslu Ailesi ile iş camiasına başsağlığı diledi; "Çok sayıda insana ekmek kapısı olmuş biriydi ve tekstil sektörünün şehrimizde bugünlere gelmesinde öncü bir isimdi. Sanayimizin gelişmesinde büyük emekleri bulunan Denizli'mizin duayen iş insanlarındandı. Yaptıkları da kendisi de asla unutulmayacaktır. Kafasına koyduğunu yapan başarılı ve örnek bir iş adamıydı. Kentimize katkıları saymakla bitmez; Allah razı olsun. Cennet, ebedi mekanı olsun" dedi.

ASKON Genel Başkanı Aydın, ve Şube Başkanı Küçük ile DTO ile olan iş birliği ve desteklerinden dolayı DTO Başkanı Erdoğan'ı teşekkür plaketi ile onurlandırdı. Başkan Erdoğan, "Misafirperverliğiniz ve nezaketinizden dolayı teşekkür ederim. Etkinliğinizin hayırlılara vesile olmasını dilerim" dedi. - DENİZLİ